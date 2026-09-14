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Германия готовит пакет мер для снижения зависимости от Китая, пишут СМИ
Германия готовит пакет мер для снижения зависимости от Китая, пишут СМИ - 14.09.2026, ПРАЙМ
Германия готовит пакет мер для снижения зависимости от Китая, пишут СМИ
Правительство ФРГ разрабатывает пакет мер по сокращению зависимости стратегических отраслей Германии от Китая, который впоследствии может послужить основой для... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T19:48+0300
2026-09-14T19:48+0300
2026-09-14T19:48+0300
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БЕРЛИН, 14 сен - ПРАЙМ. Правительство ФРГ разрабатывает пакет мер по сокращению зависимости стратегических отраслей Германии от Китая, который впоследствии может послужить основой для введения ограничений на уровне всего Евросоюза, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Немецкие министерства составляют список уязвимостей по отношению к Китаю и оценивают возможные контрмеры, среди которых новые пошлины, обязательное создание совместных предприятий, усиление контроля за входящими и исходящими инвестициями, а также усиление режима экспортного контроля", - говорится в публикации. Сообщается, что пакет планируется утвердить на заседании кабмина ФРГ 14 октября. По информации агентства, в его разработке также участвует Франция. В этой связи Берлин и Париж намерены представить единый документ для обсуждения в октябре на саммите ЕС в Брюсселе. Отмечается, что стороны координируют свои действия в преддверии намеченных в том же месяце переговоров с Китаем. Пакет мер охватывает такие сферы, как защита торговли, госзакупки, корпоративные цепочки поставок, критически важное сырье, проверку инвестиций и контроль над технологиями. В частности, Берлин намерен ужесточить требования к компаниям по диверсификации поставщиков и источников получения дефицитных минералов. Кроме того, власти ФРГ рассматривают возможность ужесточения экспортного контроля, в том числе в отношении передовых технологий искусственного интеллекта и оборудования для производства полупроводников. Как отмечает Bloomberg, одной из ключевых мер Берлина может стать введение новых пошлин на гибридные автомобили из КНР, продажи которых в Европе стремительно растут. Так, в июле рекордная треть зарегистрированных в ЕС подключаемых гибридов пришлась на китайские бренды, такие как Jaecoo от Chery. Федеральное статистическое управление ФРГ сообщило ранее, что немецкий экспорт в КНР рухнул по итогам 2025 года на 9,7% (до 81,3 миллиарда евро), в то время как импорт из Китая вырос на 8,8% (до 170,6 миллиарда евро).
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мировая экономика, китай, германия, берлин, ес, bloomberg, chery
Мировая экономика, КИТАЙ, ГЕРМАНИЯ, Берлин, ЕС, Bloomberg, Chery
Германия готовит пакет мер для снижения зависимости от Китая, пишут СМИ
Bloomberg: правительство ФРГ разрабатывает пакет мер для снижения зависимости от Китая
БЕРЛИН, 14 сен - ПРАЙМ. Правительство ФРГ разрабатывает пакет мер по сокращению зависимости стратегических отраслей Германии от Китая, который впоследствии может послужить основой для введения ограничений на уровне всего Евросоюза, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Немецкие министерства составляют список уязвимостей по отношению к Китаю и оценивают возможные контрмеры, среди которых новые пошлины, обязательное создание совместных предприятий, усиление контроля за входящими и исходящими инвестициями, а также усиление режима экспортного контроля", - говорится в публикации.
Сообщается, что пакет планируется утвердить на заседании кабмина ФРГ 14 октября. По информации агентства, в его разработке также участвует Франция. В этой связи Берлин и Париж намерены представить единый документ для обсуждения в октябре на саммите ЕС в Брюсселе. Отмечается, что стороны координируют свои действия в преддверии намеченных в том же месяце переговоров с Китаем.
Пакет мер охватывает такие сферы, как защита торговли, госзакупки, корпоративные цепочки поставок, критически важное сырье, проверку инвестиций и контроль над технологиями. В частности, Берлин намерен ужесточить требования к компаниям по диверсификации поставщиков и источников получения дефицитных минералов.
Кроме того, власти ФРГ рассматривают возможность ужесточения экспортного контроля, в том числе в отношении передовых технологий искусственного интеллекта и оборудования для производства полупроводников.
Как отмечает Bloomberg, одной из ключевых мер Берлина может стать введение новых пошлин на гибридные автомобили из КНР, продажи которых в Европе стремительно растут. Так, в июле рекордная треть зарегистрированных в ЕС подключаемых гибридов пришлась на китайские бренды, такие как Jaecoo от Chery.
Федеральное статистическое управление ФРГ сообщило ранее, что немецкий экспорт в КНР рухнул по итогам 2025 года на 9,7% (до 81,3 миллиарда евро), в то время как импорт из Китая вырос на 8,8% (до 170,6 миллиарда евро).