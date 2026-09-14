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Трамп возмутился решением Google построить дата-центры в Финляндии
Трамп возмутился решением Google построить дата-центры в Финляндии - 14.09.2026, ПРАЙМ
Трамп возмутился решением Google построить дата-центры в Финляндии
Президент США Дональд Трамп выразил недовольство решением компании Google вложиться в инфраструктуру ИИ в Финляндии и призвал корпорацию передумать. | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T21:50+0300
2026-09-14T21:50+0300
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ВАШИНГТОН, 14 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил недовольство решением компании Google вложиться в инфраструктуру ИИ в Финляндии и призвал корпорацию передумать. Компания ранее сообщила о планах инвестировать по меньшей мере 13 миллиардов евро в цифровую инфраструктуру в Финляндии. Анонсировалась постройка трех дата-центров. "Google недавно заявила, что хочет построить огромный объект в Финляндии, и все потому, что считает процесс получения разрешений в Соединенных Штатах слишком сложным. Я этим недоволен и хочу, чтобы они изменили свое решение", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
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Технологии, Мировая экономика, ФИНЛЯНДИЯ, США, Дональд Трамп, ИИ, искусственный интеллект, Google
Трамп возмутился решением Google построить дата-центры в Финляндии
Трамп призвал Google пересмотреть решение о строительстве трех дата-центров в Финляндии
ВАШИНГТОН, 14 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил недовольство решением компании Google вложиться в инфраструктуру ИИ в Финляндии и призвал корпорацию передумать.
Компания ранее сообщила о планах инвестировать по меньшей мере 13 миллиардов евро в цифровую инфраструктуру в Финляндии. Анонсировалась постройка трех дата-центров.
"Google недавно заявила, что хочет построить огромный объект в Финляндии, и все потому, что считает процесс получения разрешений в Соединенных Штатах слишком сложным. Я этим недоволен и хочу, чтобы они изменили свое решение", - написал Трамп в соцсети Truth Social.