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В Греции призвали ЕС отказаться от запрета на импорт российского газа
В Греции призвали ЕС отказаться от запрета на импорт российского газа - 14.09.2026, ПРАЙМ
В Греции призвали ЕС отказаться от запрета на импорт российского газа
Генеральный директор греческой компании Metlen Energy & Metals Эвангелос Митилинеос призвал Евросоюз отказаться от запрета на импорт российского газа, чтобы не... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T22:20+0300
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Генеральный директор греческой компании Metlen Energy & Metals Эвангелос Митилинеос призвал Евросоюз отказаться от запрета на импорт российского газа, чтобы не навредить собственной экономике, сообщает газета Times. Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года будет введен полный запрет российского СПГ, а к осени того же года полностью будет остановлен импорт российского трубопроводного газа. "Митилинеос заявил, что не поддерживает предстоящие запреты, поскольку они еще больше ухудшат (экономическую – ред.) ситуацию и отметил, что Европа "безусловно" должна продолжать покупать российский газ", - пишет газета со ссылкой на интервью с бизнесменом. Он подчеркнул, что европейский рынок "загнан в угол" на фоне низкого уровня газа в хранилищах, сокращения поставок из РФ и войны на Ближнем Востоке. "Это (российский газ – ред.) дешевле. Это по соседству. А для таких стран, как Германия и так далее, это было спасением. Теперь, когда у них нет российского газа, вся тяжелая промышленность пошла коту под хвост", - заключил он.
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газ, мировая экономика, европа, ближний восток, германия, ес
Газ, Мировая экономика, ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ГЕРМАНИЯ, ЕС
В Греции призвали ЕС отказаться от запрета на импорт российского газа
Греческий бизнесмен Митилинеос призвал ЕС отказаться от запрета на импорт российского газа
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Генеральный директор греческой компании Metlen Energy & Metals Эвангелос Митилинеос призвал Евросоюз отказаться от запрета на импорт российского газа, чтобы не навредить собственной экономике, сообщает газета Times.
Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года будет введен полный запрет российского СПГ, а к осени того же года полностью будет остановлен импорт российского трубопроводного газа.
"Митилинеос заявил, что не поддерживает предстоящие запреты, поскольку они еще больше ухудшат (экономическую – ред.) ситуацию и отметил, что Европа "безусловно" должна продолжать покупать российский газ", - пишет газета со ссылкой на интервью с бизнесменом.
Он подчеркнул, что европейский рынок "загнан в угол" на фоне низкого уровня газа в хранилищах, сокращения поставок из РФ и войны на Ближнем Востоке.
"Это (российский газ – ред.) дешевле. Это по соседству. А для таких стран, как Германия и так далее, это было спасением. Теперь, когда у них нет российского газа, вся тяжелая промышленность пошла коту под хвост", - заключил он.