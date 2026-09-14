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ИИ может с точностью 60-70% предсказать покупки россиян - 14.09.2026, ПРАЙМ
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ИИ может с точностью 60-70% предсказать покупки россиян
ИИ может с точностью 60-70% предсказать покупки россиян - 14.09.2026, ПРАЙМ
ИИ может с точностью 60-70% предсказать покупки россиян
Искусственный интеллект позволяет с точностью 60-70% прогнозировать покупки россиян и назвать день пикового спроса на любой товар, рассказал в интервью РИА... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T23:26+0300
2026-09-14T23:26+0300
технологии
бизнес
россия
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Искусственный интеллект позволяет с точностью 60-70% прогнозировать покупки россиян и назвать день пикового спроса на любой товар, рассказал в интервью РИА Новости глава компании "Платформа ОФД" Дмитрий Батюшенков. "Искусственный интеллект сам по себе без качественных данных в его основе малополезен. Но при наличии таковых может спрогнозировать спрос на уровне товарной единицы - с точностью до дня, района, магазина или даже кассира. Предсказать, что россияне начнут активнее покупать, например, препараты против гриппа за пять–семь дней до роста продаж, отслеживая несколько источников - поисковые запросы, температуру, динамику чеков", - отметил он. "Также ИИ может персонализировать прогнозы - предсказывать, что конкретный покупатель купит через месяц с точностью 60–70% на основе его истории покупок и похожих профилей", - добавляет Батюшенков. При этом ИИ хорошо прогнозирует краткосрочные тренды (одна-четыре недели), а долгосрочные прогнозы требуют больше внимания со стороны аналитиков.
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192
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192
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технологии, бизнес, россия
Технологии, Бизнес, РОССИЯ
23:26 14.09.2026
 
ИИ может с точностью 60-70% предсказать покупки россиян

Эксперт Батюшенков: ИИ позволяет с точностью 60-70% предсказать покупки россиян

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Искусственный интеллект позволяет с точностью 60-70% прогнозировать покупки россиян и назвать день пикового спроса на любой товар, рассказал в интервью РИА Новости глава компании "Платформа ОФД" Дмитрий Батюшенков.
"Искусственный интеллект сам по себе без качественных данных в его основе малополезен. Но при наличии таковых может спрогнозировать спрос на уровне товарной единицы - с точностью до дня, района, магазина или даже кассира. Предсказать, что россияне начнут активнее покупать, например, препараты против гриппа за пять–семь дней до роста продаж, отслеживая несколько источников - поисковые запросы, температуру, динамику чеков", - отметил он.
"Также ИИ может персонализировать прогнозы - предсказывать, что конкретный покупатель купит через месяц с точностью 60–70% на основе его истории покупок и похожих профилей", - добавляет Батюшенков.
При этом ИИ хорошо прогнозирует краткосрочные тренды (одна-четыре недели), а долгосрочные прогнозы требуют больше внимания со стороны аналитиков.
 
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