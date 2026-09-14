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Юрист рассказал, сколько заплатят владельцы новостроек в Москве в 2025 году - 14.09.2026, ПРАЙМ
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Юрист рассказал, сколько заплатят владельцы новостроек в Москве в 2025 году
Юрист рассказал, сколько заплатят владельцы новостроек в Москве в 2025 году - 14.09.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказал, сколько заплатят владельцы новостроек в Москве в 2025 году
Владельцы квартир в новостройках, сданных в эксплуатацию после 2024 года, заплатят по итогам 2025 года налог на имущество физических лиц в среднем в 3,6 раза... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T06:17+0300
2026-09-14T06:17+0300
недвижимость
бизнес
москва
фнс россии
фнс
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Владельцы квартир в новостройках, сданных в эксплуатацию после 2024 года, заплатят по итогам 2025 года налог на имущество физических лиц в среднем в 3,6 раза больше по сопоставимым объектам, чем собственники жилья в старом фонде, рассказал РИА Недвижимость управляющий партнер юридической компании Consul Group Сергей Пивоварчик. В 2026 году собственники жилья должны будут заплатить налог за свои квартиры и дома за 2025 год. Как правило, налоговые уведомления владельцы недвижимости получают в сентябре-октябре, а оплатить их нужно до 1 декабря. По правилам, Федеральная налоговая служба должна направить налоговое уведомление не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. Он уточнил, что всего в Москве в сданных с 2024 года новостройках насчитывается 283,8 тысячи квартир средней площадью 52,2 "квадрата". Кадастровая стоимость квадратного метра в них (именно с нее исчисляется налог) составляет 336,4 тысячи рублей. При этом в старом жилом фонде в столице – 4,25 миллиона квартир со средней площадью 54,8 "квадрата" и с кадастровой стоимостью квадратного метра в 203,8 тысячи рублей. "Если взять средний налог на квартиру, исчисленный за 2025 год, то собственники типового объекта в 53 квадратных метра в старом фонде увидят в платежках, которые они получат от налоговой этой осенью, среднюю сумму в 7,9 тысячи рублей, а владельцы квартир в домах младше 2024 года – 28,2 тысячи рублей, даже с учетом вычета в 20 квадратных метров, на который имеют право россияне", – сообщил юрист. Разрыв в 3,6 раза при одинаковой площади Пивоварчик объяснил более высокой кадастровой стоимостью в новых домах, а также ограничением на рост налога на имущество физических лиц в 10%, которое действует в России с 2017 года, по отношению к предыдущему налоговому периоду. "Наша независимая оценка показывает, что расчетный средний налог на частную квартиру в Москве должен составлять 12,6 тысячи рублей, ведь кадастровая стоимость в столице растет примерно на 12% в год. Однако из-за того, что повышение размера налогового платежа может быть всего на 10% в год, мы имеем коэффициент в 0,6, а ФНС фактически в среднем начисляет налог в 7,5 тысячи рублей. Для квартир в новостройках такого ограничения нет, и их владельцы будут вынуждены платить по полной, что для многих может оказаться неприятным сюрпризом", – предупредил он. В качестве примера юрист привел сравнение налога для квартир в новых и старых домах похожей площади в пределах одного кадастрового квартала. Так, за однушку в 36-38 "квадратов" в новостройке на Новоостаповской улице на юго-востоке Москвы придется заплатить налог в 11,5 тысячи рублей, а за квартиру в соседнем старом доме – 2 тысячи рублей. Собственнику свежей двушки площадью 58-62 квадратных метра на улице Раменки в Западном административном округе придет в 2026 году налог в 42,6 тысячи рублей, а владельцу двухкомнатной квартиры в старом фонде неподалеку – в 8,4 тысячи рублей.
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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недвижимость, бизнес, москва, фнс россии, фнс
Недвижимость, Бизнес, МОСКВА, ФНС России, ФНС
06:17 14.09.2026
 
Юрист рассказал, сколько заплатят владельцы новостроек в Москве в 2025 году

Юрист Пивоварчик: владельцы квартир в новостройках Москвы заплатят налог в 3,6 раза больше

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Владельцы квартир в новостройках, сданных в эксплуатацию после 2024 года, заплатят по итогам 2025 года налог на имущество физических лиц в среднем в 3,6 раза больше по сопоставимым объектам, чем собственники жилья в старом фонде, рассказал РИА Недвижимость управляющий партнер юридической компании Consul Group Сергей Пивоварчик.
В 2026 году собственники жилья должны будут заплатить налог за свои квартиры и дома за 2025 год. Как правило, налоговые уведомления владельцы недвижимости получают в сентябре-октябре, а оплатить их нужно до 1 декабря. По правилам, Федеральная налоговая служба должна направить налоговое уведомление не позднее чем за 30 дней до срока уплаты.
Он уточнил, что всего в Москве в сданных с 2024 года новостройках насчитывается 283,8 тысячи квартир средней площадью 52,2 "квадрата". Кадастровая стоимость квадратного метра в них (именно с нее исчисляется налог) составляет 336,4 тысячи рублей. При этом в старом жилом фонде в столице – 4,25 миллиона квартир со средней площадью 54,8 "квадрата" и с кадастровой стоимостью квадратного метра в 203,8 тысячи рублей.
"Если взять средний налог на квартиру, исчисленный за 2025 год, то собственники типового объекта в 53 квадратных метра в старом фонде увидят в платежках, которые они получат от налоговой этой осенью, среднюю сумму в 7,9 тысячи рублей, а владельцы квартир в домах младше 2024 года – 28,2 тысячи рублей, даже с учетом вычета в 20 квадратных метров, на который имеют право россияне", – сообщил юрист.
Разрыв в 3,6 раза при одинаковой площади Пивоварчик объяснил более высокой кадастровой стоимостью в новых домах, а также ограничением на рост налога на имущество физических лиц в 10%, которое действует в России с 2017 года, по отношению к предыдущему налоговому периоду.
"Наша независимая оценка показывает, что расчетный средний налог на частную квартиру в Москве должен составлять 12,6 тысячи рублей, ведь кадастровая стоимость в столице растет примерно на 12% в год. Однако из-за того, что повышение размера налогового платежа может быть всего на 10% в год, мы имеем коэффициент в 0,6, а ФНС фактически в среднем начисляет налог в 7,5 тысячи рублей. Для квартир в новостройках такого ограничения нет, и их владельцы будут вынуждены платить по полной, что для многих может оказаться неприятным сюрпризом", – предупредил он.
В качестве примера юрист привел сравнение налога для квартир в новых и старых домах похожей площади в пределах одного кадастрового квартала. Так, за однушку в 36-38 "квадратов" в новостройке на Новоостаповской улице на юго-востоке Москвы придется заплатить налог в 11,5 тысячи рублей, а за квартиру в соседнем старом доме – 2 тысячи рублей. Собственнику свежей двушки площадью 58-62 квадратных метра на улице Раменки в Западном административном округе придет в 2026 году налог в 42,6 тысячи рублей, а владельцу двухкомнатной квартиры в старом фонде неподалеку – в 8,4 тысячи рублей.
 
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