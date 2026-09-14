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Каршеринг "Делимобиль" за 11 лет работы провел за рулем почти 12 млрд минут - 14.09.2026, ПРАЙМ
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Каршеринг "Делимобиль" за 11 лет работы провел за рулем почти 12 млрд минут
Каршеринг "Делимобиль" за 11 лет работы провел за рулем почти 12 млрд минут - 14.09.2026, ПРАЙМ
Каршеринг "Делимобиль" за 11 лет работы провел за рулем почти 12 млрд минут
Пользователи каршеринга "Делимобиль" за 11 лет работы сервиса провели за рулем суммарно почти 12 миллиардов минут, что эквивалентно 22 тысячам лет, рассказали... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T09:15+0300
2026-09-14T09:15+0300
бизнес
технологии
россия
казань
делимобиль
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Пользователи каршеринга "Делимобиль" за 11 лет работы сервиса провели за рулем суммарно почти 12 миллиардов минут, что эквивалентно 22 тысячам лет, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Делимобиля". "Делимобиль" отмечает 11 лет работы компании и каршеринга в России. За это время пользователи суммарно провели за рулем почти 12 миллиардов минут - это около 22 тысяч лет", - рассказали там. Средняя длительность поездки, по данным сервиса, за это время выросла в 10 раз и составляет на сегодняшний день более 26 километров. Число зарегистрированных пользователей сервиса достигло уже 13 миллионов человек, а первым клиентом стал 36-летний москвич, зарегистрировавшийся в сентябре 2015 года. Самый большой суммарный пробег за все 11 лет работы каршеринга у другого 40-летнего москвича – он проехал на машинах "Делимобиля" более 268 тысяч километров. Рекорд по количеству поездок принадлежит 36-летнему жителю Казани: он совершил почти 15 тысяч аренд. "За 11 лет каршеринг в России прошел путь от нового формата до привычного способа передвижения для миллионов людей… За это время изменилось и отношение к автомобилю. Для многих машина уже не связана с обязательным владением – она становится сервисом, к которому обращаются по необходимости", - прокомментировал основатель и генеральный директор "Делимобиля" Винченцо Трани.
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бизнес, технологии, россия, казань, делимобиль
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, КАЗАНЬ, Делимобиль
09:15 14.09.2026
 
Каршеринг "Делимобиль" за 11 лет работы провел за рулем почти 12 млрд минут

Каршеринг "Делимобиль" за 11 лет работы провел за рулем почти 12 миллиардов минут

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Пользователи каршеринга "Делимобиль" за 11 лет работы сервиса провели за рулем суммарно почти 12 миллиардов минут, что эквивалентно 22 тысячам лет, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Делимобиля".
"Делимобиль" отмечает 11 лет работы компании и каршеринга в России. За это время пользователи суммарно провели за рулем почти 12 миллиардов минут - это около 22 тысяч лет", - рассказали там.
Средняя длительность поездки, по данным сервиса, за это время выросла в 10 раз и составляет на сегодняшний день более 26 километров.
Число зарегистрированных пользователей сервиса достигло уже 13 миллионов человек, а первым клиентом стал 36-летний москвич, зарегистрировавшийся в сентябре 2015 года.
Самый большой суммарный пробег за все 11 лет работы каршеринга у другого 40-летнего москвича – он проехал на машинах "Делимобиля" более 268 тысяч километров. Рекорд по количеству поездок принадлежит 36-летнему жителю Казани: он совершил почти 15 тысяч аренд.
"За 11 лет каршеринг в России прошел путь от нового формата до привычного способа передвижения для миллионов людей… За это время изменилось и отношение к автомобилю. Для многих машина уже не связана с обязательным владением – она становится сервисом, к которому обращаются по необходимости", - прокомментировал основатель и генеральный директор "Делимобиля" Винченцо Трани.
 
БизнесТехнологииРОССИЯКАЗАНЬДелимобиль
 
 
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