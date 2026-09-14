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В Европарламенте оценили последствия конфликта на Украине для Евросоюза

В Европарламенте оценили последствия конфликта на Украине для Евросоюза - 14.09.2026, ПРАЙМ

В Европарламенте оценили последствия конфликта на Украине для Евросоюза

Украинский конфликт обходится странам Евросоюза в миллиарды евро, в то время как многие внутренние проблемы объединения остаются без должного внимания из-за... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T16:36+0300

2026-09-14T16:36+0300

2026-09-14T16:36+0300

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БРЮССЕЛЬ, 14 сен - ПРАЙМ. Украинский конфликт обходится странам Евросоюза в миллиарды евро, в то время как многие внутренние проблемы объединения остаются без должного внимания из-за ограниченности финансовых ресурсов, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер. "Война обходится нам в миллиарды, наши внутренние проблемы частично остаются без внимания, поскольку наши финансовые возможности не безграничны", - сказал Картайзер. По мнению евродепутата, эта ситуация наряду с коррупционными скандалами на Украине влияет на отношение европейского общества к дальнейшей поддержке Киева. Комментарий евродепутата прозвучал на фоне нового скандала вокруг украинских антикоррупционных структур. Подавший в отставку генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что подготовил обвинение директору НАБУ Семену Кривоносу в подделке официальных документов и фиктивном усыновлении. Украинские власти летом 2025 года уже оказались в центре скандала вокруг антикоррупционных органов после попытки ограничить независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Соответствующие изменения впоследствии были отменены после протестов на Украине и критики со стороны западных партнеров.

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мировая экономика, украина, люксембург, киев, набу, ес