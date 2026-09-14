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В Европарламенте оценили последствия конфликта на Украине для Евросоюза - 14.09.2026, ПРАЙМ
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В Европарламенте оценили последствия конфликта на Украине для Евросоюза
В Европарламенте оценили последствия конфликта на Украине для Евросоюза - 14.09.2026, ПРАЙМ
В Европарламенте оценили последствия конфликта на Украине для Евросоюза
Украинский конфликт обходится странам Евросоюза в миллиарды евро, в то время как многие внутренние проблемы объединения остаются без должного внимания из-за... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T16:36+0300
2026-09-14T16:36+0300
мировая экономика
украина
люксембург
киев
набу
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БРЮССЕЛЬ, 14 сен - ПРАЙМ. Украинский конфликт обходится странам Евросоюза в миллиарды евро, в то время как многие внутренние проблемы объединения остаются без должного внимания из-за ограниченности финансовых ресурсов, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер. "Война обходится нам в миллиарды, наши внутренние проблемы частично остаются без внимания, поскольку наши финансовые возможности не безграничны", - сказал Картайзер. По мнению евродепутата, эта ситуация наряду с коррупционными скандалами на Украине влияет на отношение европейского общества к дальнейшей поддержке Киева. Комментарий евродепутата прозвучал на фоне нового скандала вокруг украинских антикоррупционных структур. Подавший в отставку генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что подготовил обвинение директору НАБУ Семену Кривоносу в подделке официальных документов и фиктивном усыновлении. Украинские власти летом 2025 года уже оказались в центре скандала вокруг антикоррупционных органов после попытки ограничить независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Соответствующие изменения впоследствии были отменены после протестов на Украине и критики со стороны западных партнеров.
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мировая экономика, украина, люксембург, киев, набу, ес
Мировая экономика, УКРАИНА, ЛЮКСЕМБУРГ, Киев, НАБУ, ЕС
16:36 14.09.2026
 
В Европарламенте оценили последствия конфликта на Украине для Евросоюза

Евродепутат Картайзер: конфликт на Украине обходится странам Евросоюза в миллиарды

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БРЮССЕЛЬ, 14 сен - ПРАЙМ. Украинский конфликт обходится странам Евросоюза в миллиарды евро, в то время как многие внутренние проблемы объединения остаются без должного внимания из-за ограниченности финансовых ресурсов, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
"Война обходится нам в миллиарды, наши внутренние проблемы частично остаются без внимания, поскольку наши финансовые возможности не безграничны", - сказал Картайзер.
По мнению евродепутата, эта ситуация наряду с коррупционными скандалами на Украине влияет на отношение европейского общества к дальнейшей поддержке Киева.
Комментарий евродепутата прозвучал на фоне нового скандала вокруг украинских антикоррупционных структур. Подавший в отставку генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что подготовил обвинение директору НАБУ Семену Кривоносу в подделке официальных документов и фиктивном усыновлении.
Украинские власти летом 2025 года уже оказались в центре скандала вокруг антикоррупционных органов после попытки ограничить независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Соответствующие изменения впоследствии были отменены после протестов на Украине и критики со стороны западных партнеров.
 
Мировая экономикаУКРАИНАЛЮКСЕМБУРГКиевНАБУЕС
 
 
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