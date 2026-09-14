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Вэнс рассказал о контактах США с хуситами

Вэнс рассказал о контактах США с хуситами - 14.09.2026, ПРАЙМ

Вэнс рассказал о контактах США с хуситами

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США напрямую вступили в контакт с правящим на севере Йемена шиитским движением "Ансар Алла" (хуситы) на фоне их... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T20:12+0300

2026-09-14T20:12+0300

2026-09-14T20:12+0300

сша

йемен

красное море

джей ди вэнс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873289752.jpg?1789405953

ВАШИНГТОН, 14 сен - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США напрямую вступили в контакт с правящим на севере Йемена шиитским движением "Ансар Алла" (хуситы) на фоне их продвижения в районе Красного моря. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что более 100 американских военных советников прибыли в Саудовскую Аравию для оказания помощи Эр-Рияду в военной кампании против хуситов. В то же самое время, как отмечал телеканал, Пентагон не участвует в нанесении прямых ударов и не осуществляет дозаправку саудовской авиации. "Мы поддерживаем постоянный контакт с эмиратской и саудовской сторонами, а также с другими странами региона, поэтому администрация США внимательно следит за ситуацией. Мы также ведем прямые переговоры с самими хуситами", - сказал Вэнс журналистам перед вылетом в Канзас. Американский вице-президент добавил, что США якобы контролируют ситуацию, но признал, что она остается нестабильной. Ситуация в Йемене обострилась в середине июля, когда проправительственные войска нанесли удар по аэропорту Саны в момент приземления самолета из Ирана с делегацией руководства хуситов на борту. Хуситы обвинили в этом Саудовскую Аравию и объявили ей войну до снятия блокады вокруг подконтрольных ей территорий. За последнюю неделю они значительно продвинулись на юго-западе и западе Йемена, захватив побережье Красного моря и населенные пункты вблизи Баб-эль-Мандебского пролива, включая важный порт Эль-Моху.

сша

йемен

красное море

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сша, йемен, красное море, джей ди вэнс