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Китай ведет переговоры с Apple для подключения системы предупреждений

Китай ведет переговоры с Apple для подключения системы предупреждений - 14.09.2026, ПРАЙМ

Китай ведет переговоры с Apple для подключения системы предупреждений

Китайский сейсмологический центр ведет переговоры с компанией Apple для подключения системы предупреждений о землетрясениях к iOS, сообщает газета "Синьцзин... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T10:00+0300

2026-09-14T10:00+0300

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Китайский сейсмологический центр ведет переговоры с компанией Apple для подключения системы предупреждений о землетрясениях к iOS, сообщает газета "Синьцзин бао". Согласно Статье 52 Закона КНР о предупреждении и снижении ущерба от землетрясений, информация о землетрясениях, стихийных бедствиях, а также о последующих работах подлежит централизованному и своевременному распространению. "Китайский сейсмологический центр ведет переговоры с компанией Apple и стремится ускорить подключение информации с предупреждениями о землетрясениях к системе iOS", - говорится в сообщении. Как отмечается в сообщении, в настоящее время пользователи iPhone получают официальную информацию с ранним предупреждением о землетрясениях через мини-приложение WeChat.

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технологии, китай, кнр, apple, wechat