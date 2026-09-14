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Китай ведет переговоры с Apple для подключения системы предупреждений
Китай ведет переговоры с Apple для подключения системы предупреждений - 14.09.2026, ПРАЙМ
Китай ведет переговоры с Apple для подключения системы предупреждений
Китайский сейсмологический центр ведет переговоры с компанией Apple для подключения системы предупреждений о землетрясениях к iOS, сообщает газета "Синьцзин... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T10:00+0300
2026-09-14T10:00+0300
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Китайский сейсмологический центр ведет переговоры с компанией Apple для подключения системы предупреждений о землетрясениях к iOS, сообщает газета "Синьцзин бао".
Согласно Статье 52 Закона КНР о предупреждении и снижении ущерба от землетрясений, информация о землетрясениях, стихийных бедствиях, а также о последующих работах подлежит централизованному и своевременному распространению.
"Китайский сейсмологический центр ведет переговоры с компанией Apple и стремится ускорить подключение информации с предупреждениями о землетрясениях к системе iOS", - говорится в сообщении.
Как отмечается в сообщении, в настоящее время пользователи iPhone получают официальную информацию с ранним предупреждением о землетрясениях через мини-приложение WeChat.
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технологии, китай, кнр, apple, wechat
Технологии, КИТАЙ, КНР, Apple, WeChat
Китай ведет переговоры с Apple для подключения системы предупреждений
"Синьцзин бао": китайский сейсмоцентр ведет переговоры с Apple для подключения к iOS
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Китайский сейсмологический центр ведет переговоры с компанией Apple для подключения системы предупреждений о землетрясениях к iOS, сообщает газета "Синьцзин бао".
Согласно Статье 52 Закона КНР о предупреждении и снижении ущерба от землетрясений, информация о землетрясениях, стихийных бедствиях, а также о последующих работах подлежит централизованному и своевременному распространению.
"Китайский сейсмологический центр ведет переговоры с компанией Apple и стремится ускорить подключение информации с предупреждениями о землетрясениях к системе iOS", - говорится в сообщении.
Как отмечается в сообщении, в настоящее время пользователи iPhone получают официальную информацию с ранним предупреждением о землетрясениях через мини-приложение WeChat.