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Хуситы открывают Арктику: Севморпуть становится выгоднее Суэца

Хуситы открывают Арктику: Севморпуть становится выгоднее Суэца - 14.09.2026, ПРАЙМ

Хуситы открывают Арктику: Севморпуть становится выгоднее Суэца

Новые военные успехи хуситов в Баб-эль-Мандебском проливе усиливают привлекательность Северного морского пути, пишет ИноСМИ со ссылкой на чешское издание... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T17:18+0300

2026-09-14T17:18+0300

2026-09-14T17:19+0300

мировая экономика

красное море

суэцкий канал

африка

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МОСКВА, 14 сент — ПРАЙМ. Новые военные успехи хуситов в Баб-эль-Мандебском проливе усиливают привлекательность Северного морского пути, пишет ИноСМИ со ссылкой на чешское издание Lidovky. Захватив подступы к Красному морю и остров Перим, йеменское движение фактически установило контроль над ключевой судоходной артерией, что вынуждает перевозчиков искать альтернативы."Они не обязательно будут нападать на каждый проходящий корабль, но теперь перевозчики будут зависеть от милости или немилости радикалов. Стабильности в регионе в ближайшее время ждать не приходится", — отмечает автор статьи.Ещё в 2024 году атаки хуситов нанесли экономический удар по Суэцкому каналу: более половины судов начали выбирать более длинный путь вокруг Африки, что добавляет к маршруту шесть тысяч километров. Для Азии, которая ближе к Арктике, обходной путь оказывается на месяц длиннее, чем Северный морской путь. В сентябре 2025 года Китай запустил первый регулярный контейнерный рейс из Шанхая в британский Феликсстоу, в 2026 году пробный рейс совершила Южная Корея, а Индия планирует присоединиться в следующем году.Кремль, по мнению автора, использует дестабилизацию на Ближнем Востоке как подарок судьбы: любые проблемы с мировыми судоходными трассами повышают интерес к арктическому маршруту, который Путин продвигает с 2011 года. Москва не заинтересована в реальной победе хуситов, так как это угрожало бы Саудовской Аравии, но пока исламисты создают проблемы и осложняют мировую торговлю, Россия будет находить в них сторонников, резюмирует Lidovky.

красное море

суэцкий канал

африка

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мировая экономика, красное море, суэцкий канал, африка