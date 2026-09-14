Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Около 600 человек лишатся работы на металлургическом комбинате Whyalla - 14.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260914/ljudi-873281749.html
Около 600 человек лишатся работы на металлургическом комбинате Whyalla
Около 600 человек лишатся работы на металлургическом комбинате Whyalla - 14.09.2026, ПРАЙМ
Около 600 человек лишатся работы на металлургическом комбинате Whyalla
Около 600 человек лишатся работы на металлургическом комбинате Whyalla в австралийском штате Южная Австралия после того, как многомесячные попытки вновь... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T17:39+0300
2026-09-14T17:39+0300
промышленность
мировая экономика
австралия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873281749.jpg?1789396765
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Около 600 человек лишатся работы на металлургическом комбинате Whyalla в австралийском штате Южная Австралия после того, как многомесячные попытки вновь запустить 60-летнюю доменную печь не увенчались успехом, сообщила компания-оператор KordaMentha. "Это трудное решение, но оно необходимо, поскольку компания переходит к современным технологиям производства стали. Доменную печь и действующий кислородный конвертер в любом случае планировалось заменить", - заявил один из администраторов предприятия Себастьян Хамс. Изменения затронут около 500 сотрудников предприятия и 100 подрядчиков. При этом прокатное производство продолжит работу с использованием имеющихся запасов и импортируемых стальных полуфабрикатов. Whyalla является одним из двух сталелитейных заводов Австралии. По данным федерального правительства, предприятие производит около 75% конструкционной стали страны и остается единственным внутренним производителем длинномерного стального проката.
австралия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, мировая экономика, австралия
Промышленность, Мировая экономика, АВСТРАЛИЯ
17:39 14.09.2026
 
Около 600 человек лишатся работы на металлургическом комбинате Whyalla

В Австралии около 600 человек лишатся работы на металлургическом комбинате Whyalla

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Около 600 человек лишатся работы на металлургическом комбинате Whyalla в австралийском штате Южная Австралия после того, как многомесячные попытки вновь запустить 60-летнюю доменную печь не увенчались успехом, сообщила компания-оператор KordaMentha.
"Это трудное решение, но оно необходимо, поскольку компания переходит к современным технологиям производства стали. Доменную печь и действующий кислородный конвертер в любом случае планировалось заменить", - заявил один из администраторов предприятия Себастьян Хамс.
Изменения затронут около 500 сотрудников предприятия и 100 подрядчиков.
При этом прокатное производство продолжит работу с использованием имеющихся запасов и импортируемых стальных полуфабрикатов.
Whyalla является одним из двух сталелитейных заводов Австралии. По данным федерального правительства, предприятие производит около 75% конструкционной стали страны и остается единственным внутренним производителем длинномерного стального проката.
 
ПромышленностьМировая экономикаАВСТРАЛИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала