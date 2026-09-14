https://1prime.ru/20260914/ljudi-873281749.html

Около 600 человек лишатся работы на металлургическом комбинате Whyalla

Около 600 человек лишатся работы на металлургическом комбинате Whyalla - 14.09.2026, ПРАЙМ

Около 600 человек лишатся работы на металлургическом комбинате Whyalla

Около 600 человек лишатся работы на металлургическом комбинате Whyalla в австралийском штате Южная Австралия после того, как многомесячные попытки вновь... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T17:39+0300

2026-09-14T17:39+0300

2026-09-14T17:39+0300

промышленность

мировая экономика

австралия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873281749.jpg?1789396765

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Около 600 человек лишатся работы на металлургическом комбинате Whyalla в австралийском штате Южная Австралия после того, как многомесячные попытки вновь запустить 60-летнюю доменную печь не увенчались успехом, сообщила компания-оператор KordaMentha. "Это трудное решение, но оно необходимо, поскольку компания переходит к современным технологиям производства стали. Доменную печь и действующий кислородный конвертер в любом случае планировалось заменить", - заявил один из администраторов предприятия Себастьян Хамс. Изменения затронут около 500 сотрудников предприятия и 100 подрядчиков. При этом прокатное производство продолжит работу с использованием имеющихся запасов и импортируемых стальных полуфабрикатов. Whyalla является одним из двух сталелитейных заводов Австралии. По данным федерального правительства, предприятие производит около 75% конструкционной стали страны и остается единственным внутренним производителем длинномерного стального проката.

австралия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, мировая экономика, австралия