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Около 600 человек лишатся работы на металлургическом комбинате Whyalla
Около 600 человек лишатся работы на металлургическом комбинате Whyalla - 14.09.2026, ПРАЙМ
Около 600 человек лишатся работы на металлургическом комбинате Whyalla
Около 600 человек лишатся работы на металлургическом комбинате Whyalla в австралийском штате Южная Австралия после того, как многомесячные попытки вновь... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T17:39+0300
2026-09-14T17:39+0300
2026-09-14T17:39+0300
промышленность
мировая экономика
австралия
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Около 600 человек лишатся работы на металлургическом комбинате Whyalla в австралийском штате Южная Австралия после того, как многомесячные попытки вновь запустить 60-летнюю доменную печь не увенчались успехом, сообщила компания-оператор KordaMentha.
"Это трудное решение, но оно необходимо, поскольку компания переходит к современным технологиям производства стали. Доменную печь и действующий кислородный конвертер в любом случае планировалось заменить", - заявил один из администраторов предприятия Себастьян Хамс.
Изменения затронут около 500 сотрудников предприятия и 100 подрядчиков.
При этом прокатное производство продолжит работу с использованием имеющихся запасов и импортируемых стальных полуфабрикатов.
Whyalla является одним из двух сталелитейных заводов Австралии. По данным федерального правительства, предприятие производит около 75% конструкционной стали страны и остается единственным внутренним производителем длинномерного стального проката.
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промышленность, мировая экономика, австралия
Промышленность, Мировая экономика, АВСТРАЛИЯ
Около 600 человек лишатся работы на металлургическом комбинате Whyalla
В Австралии около 600 человек лишатся работы на металлургическом комбинате Whyalla
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Около 600 человек лишатся работы на металлургическом комбинате Whyalla в австралийском штате Южная Австралия после того, как многомесячные попытки вновь запустить 60-летнюю доменную печь не увенчались успехом, сообщила компания-оператор KordaMentha.
"Это трудное решение, но оно необходимо, поскольку компания переходит к современным технологиям производства стали. Доменную печь и действующий кислородный конвертер в любом случае планировалось заменить", - заявил один из администраторов предприятия Себастьян Хамс.
Изменения затронут около 500 сотрудников предприятия и 100 подрядчиков.
При этом прокатное производство продолжит работу с использованием имеющихся запасов и импортируемых стальных полуфабрикатов.
Whyalla является одним из двух сталелитейных заводов Австралии. По данным федерального правительства, предприятие производит около 75% конструкционной стали страны и остается единственным внутренним производителем длинномерного стального проката.