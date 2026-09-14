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Акции в США забрались слишком высоко. Куда смотреть российским инвесторам

Акции в США забрались слишком высоко. Куда смотреть российским инвесторам - 14.09.2026, ПРАЙМ

Акции в США забрались слишком высоко. Куда смотреть российским инвесторам

Американскому рынку акций становится все сложнее оправдывать свою высокую стоимость. Доходности гособлигаций США растут, а сентябрь исторически остается самым... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T06:06+0300

2026-09-14T06:06+0300

2026-09-14T06:06+0300

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МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Американскому рынку акций становится все сложнее оправдывать свою высокую стоимость. Доходности гособлигаций США растут, а сентябрь исторически остается самым слабым месяцем для индекса S&P 500. Это не значит, что рынок обязательно пойдет вниз, но нервозность может заметно вырасти — прежде всего в технологическом секторе и среди компаний, чья оценка строится на ожиданиях будущего роста.Главный ориентир — доходность десятилетокКлючевой индикатор сейчас — доходность 10-летних облигаций США. Чем выше она поднимается, тем привлекательнее выглядят относительно надежные бумаги по сравнению с акциями. Если доходность продолжит движение к 5–5,5%, давление на фондовый рынок усилится. Логика простая: когда облигации приносят больше, инвесторам сложнее соглашаться на высокую цену акций ради прибыли, которую компании покажут лишь через несколько лет. Особенно это касается технологических историй, связанных с искусственным интеллектом, и других быстрорастущих бизнесов. Их акции сильнее реагируют на рост ставок.Два важных событияСледующее важное событие — заседание ФРС 15–16 сентября. Решение по ставке опубликуют 16 сентября, и рынок оценивает вероятность повышения на 25 базисных пунктов примерно в 60%. Высокие цены на энергоносители возвращают на повестку риск ускорения инфляции. Это может сделать риторику регулятора более жесткой и снизить уверенность инвесторов в скором смягчении политики. Для рынка важен не только сам вердикт, но и сигнал о том, как долго ставки могут оставаться высокими.Второе событие — 18 сентября, день тройной экспирации. В этот день истекают сразу несколько видов контрактов: опционы на акции, опционы на индексы и фьючерсы на индексы. Крупные участники активно перестраивают позиции, поэтому торговая активность и колебания обычно усиливаются. Если сигнал ФРС окажется жестче ожиданий, реакция рынка может быть заметно сильнее. При этом сама экспирация не определяет направление движения — она лишь усиливает уже возникший импульс.Что это значит для российского рынкаДля российских инвесторов наиболее прямой канал влияния — вечные фьючерсы на американские индексы и акции, доступные на Московской бирже. Если после заседания ФРС американский рынок снизится, это отразится и на стоимости этих контрактов. Тройная экспирация в США не приведет к закрытию вечных фьючерсов на Мосбирже — они автоматически продлеваются, — но может усилить колебания их базовых активов. Из-за встроенного кредитного плеча финансовый результат владельцев таких контрактов способен меняться заметно сильнее, чем сам рынок.На российские акции влияние будет скорее косвенным. Снижение американского рынка может ухудшить отношение инвесторов к риску и оказать давление на цены нефти и металлов, а через них — на бумаги российских экспортеров. Однако эта связь сейчас слабее, чем раньше. Для нашего рынка важнее собственные факторы: ключевая ставка, курс рубля, сырьевые цены и геополитика. Поэтому коррекция в США станет скорее дополнительным фоном, но сильнее всего ее почувствуют те, кто торгует глобальными фьючерсами на Мосбирже.Автор: Дмитрий Макаров, стратег СберИнвестиций на фондовом рынке

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Дмитрий Макаров https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1e/869579083_175:0:625:450_100x100_80_0_0_daa16ac41c276a53820e7e11f8e0ecdd.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Макаров https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1e/869579083_175:0:625:450_100x100_80_0_0_daa16ac41c276a53820e7e11f8e0ecdd.jpg

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