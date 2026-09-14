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На борту самолета авиакомпании "Россия" родился ребенок - 14.09.2026, ПРАЙМ
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На борту самолета авиакомпании "Россия" родился ребенок
На борту самолета авиакомпании "Россия" родился ребенок - 14.09.2026, ПРАЙМ
На борту самолета авиакомпании "Россия" родился ребенок
Мальчик родился на борту самолета авиакомпании "Россия", выполнявшего рейс из Красноярска в Новый Уренгой, сообщил перевозчик. | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T09:21+0300
2026-09-14T09:25+0300
бизнес
общество
красноярск
новый уренгой
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Мальчик родился на борту самолета авиакомпании "Россия", выполнявшего рейс из Красноярска в Новый Уренгой, сообщил перевозчик. "На борту самолета авиакомпании "Россия", следовавшего 13 сентября рейсом FV6817 из Красноярска в Новый Уренгой, родился мальчик. Полет выполнялся на самолете Superjet-100", - говорится в сообщении. Пассажирка обратилась к бортпроводникам за 40 минут до посадки и сообщила, что находится на 36 неделе беременности и у нее отошли воды. Для женщины это были третьи роды, поэтому они проходили стремительно, отметили в "России". Старший бортпроводник, по информации авиакомпании, незамедлительно доложила об этом командиру воздушного судна. Он в свою очередь связался с диспетчером и запросил к самолету бригаду медицинской помощи. Поскольку врачей среди пассажиров не оказалось, экипаж приготовился принимать роды своими силами. Девушку пересадили в хвостовую часть салона, а бортпроводники находились рядом с ней и контролировали ее состояние. "По прилете на борт воздушного судна поднялась бригада медицинской помощи. На борту самолета родился мальчик. Сейчас женщина и ребенок находятся в роддоме, под наблюдением врачей", - добавили в авиакомпании. Ребенок появился на свет в 12.28 мск, через минуту после высадки пассажиров. Экипаж самолета пожелал маме и малышу крепкого здоровья и счастья.
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192
40
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бизнес, общество , красноярск, новый уренгой
Бизнес, Общество , Красноярск, Новый Уренгой
09:21 14.09.2026 (обновлено: 09:25 14.09.2026)
 
На борту самолета авиакомпании "Россия" родился ребенок

На борту самолета Superjet-100, летевшего из Красноярска в Новый Уренгой, родился мальчик

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Мальчик родился на борту самолета авиакомпании "Россия", выполнявшего рейс из Красноярска в Новый Уренгой, сообщил перевозчик.
"На борту самолета авиакомпании "Россия", следовавшего 13 сентября рейсом FV6817 из Красноярска в Новый Уренгой, родился мальчик. Полет выполнялся на самолете Superjet-100", - говорится в сообщении.
Пассажирка обратилась к бортпроводникам за 40 минут до посадки и сообщила, что находится на 36 неделе беременности и у нее отошли воды. Для женщины это были третьи роды, поэтому они проходили стремительно, отметили в "России".
Старший бортпроводник, по информации авиакомпании, незамедлительно доложила об этом командиру воздушного судна. Он в свою очередь связался с диспетчером и запросил к самолету бригаду медицинской помощи. Поскольку врачей среди пассажиров не оказалось, экипаж приготовился принимать роды своими силами. Девушку пересадили в хвостовую часть салона, а бортпроводники находились рядом с ней и контролировали ее состояние.
"По прилете на борт воздушного судна поднялась бригада медицинской помощи. На борту самолета родился мальчик. Сейчас женщина и ребенок находятся в роддоме, под наблюдением врачей", - добавили в авиакомпании.
Ребенок появился на свет в 12.28 мск, через минуту после высадки пассажиров. Экипаж самолета пожелал маме и малышу крепкого здоровья и счастья.
 
БизнесОбществоКрасноярскНовый Уренгой
 
 
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