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Маск рассказал о планах SpaceX выводить на орбиту ИИ-суперкомпьютеры
Маск рассказал о планах SpaceX выводить на орбиту ИИ-суперкомпьютеры - 14.09.2026, ПРАЙМ
Маск рассказал о планах SpaceX выводить на орбиту ИИ-суперкомпьютеры
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что принадлежащая ему компания SpaceX будет в следующем году выводить на орбиту ИИ-суперкомпьютеры NVIDIA Vera... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T09:00+0300
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ВАШИНГТОН, 14 сен - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что принадлежащая ему компания SpaceX будет в следующем году выводить на орбиту ИИ-суперкомпьютеры NVIDIA Vera Rubin NVL72. "Я почти не сомневаюсь, что в следующем году SpaceX будет запускать в космос ИИ-компьютеры Nvidia VR NLV72", - написал Маск в соцсети X. Ранее СМИ сообщали о планах Маска по запуску спутников нового поколения, которые будут функционировать как орбитальные центры данных.
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технологии, spacex
Маск рассказал о планах SpaceX выводить на орбиту ИИ-суперкомпьютеры
Маск: SpaceX в следующем году будет выводить на орбиту ИИ-суперкомпьютеры NVIDIA
ВАШИНГТОН, 14 сен - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что принадлежащая ему компания SpaceX будет в следующем году выводить на орбиту ИИ-суперкомпьютеры NVIDIA Vera Rubin NVL72.
"Я почти не сомневаюсь, что в следующем году SpaceX
будет запускать в космос ИИ-компьютеры Nvidia VR NLV72", - написал Маск в соцсети X.
Ранее СМИ сообщали о планах Маска по запуску спутников нового поколения, которые будут функционировать как орбитальные центры данных.