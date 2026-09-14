Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Маск рассказал о планах SpaceX выводить на орбиту ИИ-суперкомпьютеры - 14.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260914/mask-873260870.html
Маск рассказал о планах SpaceX выводить на орбиту ИИ-суперкомпьютеры
Маск рассказал о планах SpaceX выводить на орбиту ИИ-суперкомпьютеры - 14.09.2026, ПРАЙМ
Маск рассказал о планах SpaceX выводить на орбиту ИИ-суперкомпьютеры
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что принадлежащая ему компания SpaceX будет в следующем году выводить на орбиту ИИ-суперкомпьютеры NVIDIA Vera... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T09:00+0300
2026-09-14T09:00+0300
технологии
spacex
https://cdnn.1prime.ru/img/82818/78/828187855_0:0:2300:1295_1920x0_80_0_0_3120f6ae50bb6bb1ff6120d887ac5399.jpg
ВАШИНГТОН, 14 сен - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что принадлежащая ему компания SpaceX будет в следующем году выводить на орбиту ИИ-суперкомпьютеры NVIDIA Vera Rubin NVL72. "Я почти не сомневаюсь, что в следующем году SpaceX будет запускать в космос ИИ-компьютеры Nvidia VR NLV72", - написал Маск в соцсети X. Ранее СМИ сообщали о планах Маска по запуску спутников нового поколения, которые будут функционировать как орбитальные центры данных.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82818/78/828187855_249:0:2093:1383_1920x0_80_0_0_f3ddc80b6d2076dafdfd6abf5af4bffe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, spacex
Технологии, SpaceX
09:00 14.09.2026
 
Маск рассказал о планах SpaceX выводить на орбиту ИИ-суперкомпьютеры

Маск: SpaceX в следующем году будет выводить на орбиту ИИ-суперкомпьютеры NVIDIA

© AFP / Peter Parks" Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
 Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2026
© AFP / Peter Parks
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 14 сен - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что принадлежащая ему компания SpaceX будет в следующем году выводить на орбиту ИИ-суперкомпьютеры NVIDIA Vera Rubin NVL72.
"Я почти не сомневаюсь, что в следующем году SpaceX будет запускать в космос ИИ-компьютеры Nvidia VR NLV72", - написал Маск в соцсети X.
Ранее СМИ сообщали о планах Маска по запуску спутников нового поколения, которые будут функционировать как орбитальные центры данных.
 
ТехнологииSpaceX
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала