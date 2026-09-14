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Маск рассказал о планах SpaceX выводить на орбиту ИИ-суперкомпьютеры

Маск рассказал о планах SpaceX выводить на орбиту ИИ-суперкомпьютеры - 14.09.2026, ПРАЙМ

Маск рассказал о планах SpaceX выводить на орбиту ИИ-суперкомпьютеры

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что принадлежащая ему компания SpaceX будет в следующем году выводить на орбиту ИИ-суперкомпьютеры NVIDIA Vera... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T09:00+0300

2026-09-14T09:00+0300

2026-09-14T09:00+0300

технологии

spacex

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ВАШИНГТОН, 14 сен - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что принадлежащая ему компания SpaceX будет в следующем году выводить на орбиту ИИ-суперкомпьютеры NVIDIA Vera Rubin NVL72. "Я почти не сомневаюсь, что в следующем году SpaceX будет запускать в космос ИИ-компьютеры Nvidia VR NLV72", - написал Маск в соцсети X. Ранее СМИ сообщали о планах Маска по запуску спутников нового поколения, которые будут функционировать как орбитальные центры данных.

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технологии, spacex