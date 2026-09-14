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Мэр Улан-Батора рассказал о масштабном переходе на газ
Мэр Улан-Батора рассказал о масштабном переходе на газ - 14.09.2026, ПРАЙМ
Мэр Улан-Батора рассказал о масштабном переходе на газ
Газ - одна из крупных тем переговоров России и Монголии, Улан-Батор совершает масштабный переход на газовое топливо, заявил РИА Новости мэр Улан-Батора... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T09:09+0300
2026-09-14T09:09+0300
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газ
россия
монголия
иркутск
алексей оверчук
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УЛАН-БАТОР, 14 сен - ПРАЙМ. Газ - одна из крупных тем переговоров России и Монголии, Улан-Батор совершает масштабный переход на газовое топливо, заявил РИА Новости мэр Улан-Батора Бяруузанын Пурэвдагва.
Второй Форум регионов России и Монголии проходит в Улан-Баторе 14-15 сентября. Российскую делегацию на нем возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук, в работе принимают участие более 220 человек из 14 регионов двух стран. Первый форум состоялся в Иркутске 1-2 декабря 2025 года.
"Одной из крупных тем является вопрос, связанный с газом. Город Улан-Батор совершает масштабный переход, переходя на газ. 50 тысяч семей переходят на газовое топливо", - сказал мэр агентству.
По его словам, основное внимание сейчас уделяется более широкому обсуждению вопросов, связанных с газом, они будут обсуждаться также в рамках межправительственных переговоров и соглашений.
По данным мэрии Улан-Батора, для газификации города используется сжиженный газ из России. Первые 5 тысяч домохозяйств в районах Баянгол и Чингэлтэй уже переведены на отопление газом, всего программа охватывает более 51 тысячи домохозяйств в пяти районах "зеленой зоны улучшения качества воздуха" и рассчитана до 2028 года.
Переход направлен на борьбу со смогом, так как юрточные районы, жители которых топят печи углем и брикетами, приходится более половины загрязнения воздуха в столице. А использование газа, по оценкам городских властей, позволит снизить интенсивность смога на 10-12%.
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газ, россия, монголия, иркутск, алексей оверчук
Газ, РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, Иркутск, Алексей Оверчук
Мэр Улан-Батора рассказал о масштабном переходе на газ
Мэр Пурэвдагва: Улан-Батор совершает масштабный переход на газовое топливо
УЛАН-БАТОР, 14 сен - ПРАЙМ. Газ - одна из крупных тем переговоров России и Монголии, Улан-Батор совершает масштабный переход на газовое топливо, заявил РИА Новости мэр Улан-Батора Бяруузанын Пурэвдагва.
Второй Форум регионов России и Монголии проходит в Улан-Баторе 14-15 сентября. Российскую делегацию на нем возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук, в работе принимают участие более 220 человек из 14 регионов двух стран. Первый форум состоялся в Иркутске 1-2 декабря 2025 года.
"Одной из крупных тем является вопрос, связанный с газом. Город Улан-Батор совершает масштабный переход, переходя на газ. 50 тысяч семей переходят на газовое топливо", - сказал мэр агентству.
По его словам, основное внимание сейчас уделяется более широкому обсуждению вопросов, связанных с газом, они будут обсуждаться также в рамках межправительственных переговоров и соглашений.
По данным мэрии Улан-Батора, для газификации города используется сжиженный газ из России. Первые 5 тысяч домохозяйств в районах Баянгол и Чингэлтэй уже переведены на отопление газом, всего программа охватывает более 51 тысячи домохозяйств в пяти районах "зеленой зоны улучшения качества воздуха" и рассчитана до 2028 года.
Переход направлен на борьбу со смогом, так как юрточные районы, жители которых топят печи углем и брикетами, приходится более половины загрязнения воздуха в столице. А использование газа, по оценкам городских властей, позволит снизить интенсивность смога на 10-12%.