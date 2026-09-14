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Мэр Улан-Батора рассказал о масштабном переходе на газ

Мэр Улан-Батора рассказал о масштабном переходе на газ - 14.09.2026, ПРАЙМ

Мэр Улан-Батора рассказал о масштабном переходе на газ

Газ - одна из крупных тем переговоров России и Монголии, Улан-Батор совершает масштабный переход на газовое топливо, заявил РИА Новости мэр Улан-Батора... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T09:09+0300

2026-09-14T09:09+0300

2026-09-14T09:09+0300

газ

россия

монголия

иркутск

алексей оверчук

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УЛАН-БАТОР, 14 сен - ПРАЙМ. Газ - одна из крупных тем переговоров России и Монголии, Улан-Батор совершает масштабный переход на газовое топливо, заявил РИА Новости мэр Улан-Батора Бяруузанын Пурэвдагва. Второй Форум регионов России и Монголии проходит в Улан-Баторе 14-15 сентября. Российскую делегацию на нем возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук, в работе принимают участие более 220 человек из 14 регионов двух стран. Первый форум состоялся в Иркутске 1-2 декабря 2025 года. "Одной из крупных тем является вопрос, связанный с газом. Город Улан-Батор совершает масштабный переход, переходя на газ. 50 тысяч семей переходят на газовое топливо", - сказал мэр агентству. По его словам, основное внимание сейчас уделяется более широкому обсуждению вопросов, связанных с газом, они будут обсуждаться также в рамках межправительственных переговоров и соглашений. По данным мэрии Улан-Батора, для газификации города используется сжиженный газ из России. Первые 5 тысяч домохозяйств в районах Баянгол и Чингэлтэй уже переведены на отопление газом, всего программа охватывает более 51 тысячи домохозяйств в пяти районах "зеленой зоны улучшения качества воздуха" и рассчитана до 2028 года. Переход направлен на борьбу со смогом, так как юрточные районы, жители которых топят печи углем и брикетами, приходится более половины загрязнения воздуха в столице. А использование газа, по оценкам городских властей, позволит снизить интенсивность смога на 10-12%.

монголия

иркутск

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газ, россия, монголия, иркутск, алексей оверчук