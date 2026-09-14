https://1prime.ru/20260914/minenergo-873286879.html

Минэнерго назвало главный вызов для российской энергосистемы

Минэнерго назвало главный вызов для российской энергосистемы - 14.09.2026, ПРАЙМ

Минэнерго назвало главный вызов для российской энергосистемы

Основным вызовом для российской энергосистемы является не сам рост энергопотребления со стороны центров обработки данных (ЦОДов), а необходимость развивать... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T19:22+0300

2026-09-14T19:22+0300

2026-09-14T19:26+0300

россия

цод

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ТЮМЕНЬ, 14 сен - ПРАЙМ. Основным вызовом для российской энергосистемы является не сам рост энергопотребления со стороны центров обработки данных (ЦОДов), а необходимость развивать энергетическую инфраструктуру в местах их появления, заявил журналистам замминистра энергетики РФ Эдуард Шереметцев. "Основным вызовом для российской энергосистемы является не сам рост энергопотребления ЦОДов, а необходимость обеспечения сбалансированного развития вычислительной и энергетической инфраструктуры с учетом особенностей отдельных территорий, в особенности городов-миллионников", - сказал он в кулуарах Международного промышленно-энергетического форума TNF. Поэтому Минэнерго РФ выступает за синхронизацию и взаимоувязку генсхемы размещения объектов электроэнергетики и генсхемы размещения ЦОДов, а также за строительство дата-центров там, где есть доступные энергоресурсы и необходимая инфраструктура, добавил Шереметцев. "Конечно, речь не идет о тех ЦОДах, которые требуют передачи данных в реальном времени. Но нужно все же подумать, какие типы вычислительной нагрузки можно разместить там, где это целесообразно с точки зрения совокупных затрат", - объяснил замминистра. По его словам, необходимо совместно с отраслевым сообществом выработать понимание того, могут ли это быть, например, дата-центры, где хранятся резервные данные или обучаются модели.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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