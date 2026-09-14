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Россия, Монголия и Китай ищут инвестиции для Улан-Баторской железной дороги

Россия, Монголия и Китай ищут инвестиции для Улан-Баторской железной дороги - 14.09.2026, ПРАЙМ

Россия, Монголия и Китай ищут инвестиции для Улан-Баторской железной дороги

Вопрос инвестиций - самый важный в модернизации Улан-Баторской железной дороги, поэтому Россия, Монголия и Китай совместно обсуждают, откуда их привлекать,... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T08:27+0300

2026-09-14T08:27+0300

2026-09-14T08:35+0300

россия

монголия

китай

алексей оверчук

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УЛАН-БАТОР, 14 сен - ПРАЙМ. Вопрос инвестиций - самый важный в модернизации Улан-Баторской железной дороги, поэтому Россия, Монголия и Китай совместно обсуждают, откуда их привлекать, заявил министр дорог и транспорта Монголии Борхуугийн Дэлгэрсайхан в интервью РИА Новости. Второй Форум регионов России и Монголии проходит в Улан-Баторе 14-15 сентября. Российскую делегацию на нем возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук, в работе принимают участие более 220 человек из 14 регионов двух стран. "Самое главное - здесь очень важен вопрос инвестиций. Три страны (Россия, Монголия и Китай - ред.) совместно подробно обсуждают, откуда привлекать инвестиции - брать ли их в международных банках, и как железная дорога затем будет окупать эти средства", - сказал министр. При этом, по словам Дэлгэрсайхана, после объединения сверки технико-экономических обоснований стороны рассчитывают довести пропускную способность дороги до 50 миллионов тонн к 2030 году. Улан-Баторская железная дорога - совместное предприятие России и Монголии в пропорции 50/50, протяженность сети составляет около 1,8 тысячи километров. По ней проходит главный транзитный коридор Россия - Монголия - Китай.

монголия

китай

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россия, монголия, китай, алексей оверчук