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Министр экономики Боливии рассказал, когда экономика вернется к росту - 14.09.2026, ПРАЙМ
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Министр экономики Боливии рассказал, когда экономика вернется к росту
Министр экономики Боливии рассказал, когда экономика вернется к росту - 14.09.2026, ПРАЙМ
Министр экономики Боливии рассказал, когда экономика вернется к росту
Экономика Боливии должна вернуться к росту в 2027 году, заявил РИА Новости министр экономики страны Кристиан Моралес. | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T16:23+0300
2026-09-14T16:23+0300
мировая экономика
боливия
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САНТА-КРУС (Боливия), 14 сен - ПРАЙМ. Экономика Боливии должна вернуться к росту в 2027 году, заявил РИА Новости министр экономики страны Кристиан Моралес. "Этот год — год корректировок, год восстановления нашего дома, год приведения его в порядок. В этом смысле в бюджете мы прогнозируем сокращение (экономики - ред.) примерно на 1%. Но важно то, что будет после 2026 года, а именно, экономическое восстановление, которое мы прогнозируем на 2027 год", - заявил министр. Моралес подчеркнул, что новому правительству страны, пришедшему к власти в ноябре 2025 года, пришлось преодолевать серьезные проблемы в экономике. Власти предпринимают усилия по сдерживанию инфляции, проводят сокращение издержек. "В 2027 году мы увидим первые результаты роста, в котором нуждается страна", - отметил он.
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40
192
40
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5
4.7
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40
192
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мировая экономика, боливия
Мировая экономика, БОЛИВИЯ
16:23 14.09.2026
 
Министр экономики Боливии рассказал, когда экономика вернется к росту

Министр экономики Боливии Моралес: экономика страны должна вернуться к росту в 2027 году

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САНТА-КРУС (Боливия), 14 сен - ПРАЙМ. Экономика Боливии должна вернуться к росту в 2027 году, заявил РИА Новости министр экономики страны Кристиан Моралес.
"Этот год — год корректировок, год восстановления нашего дома, год приведения его в порядок. В этом смысле в бюджете мы прогнозируем сокращение (экономики - ред.) примерно на 1%. Но важно то, что будет после 2026 года, а именно, экономическое восстановление, которое мы прогнозируем на 2027 год", - заявил министр.
Моралес подчеркнул, что новому правительству страны, пришедшему к власти в ноябре 2025 года, пришлось преодолевать серьезные проблемы в экономике. Власти предпринимают усилия по сдерживанию инфляции, проводят сокращение издержек.
"В 2027 году мы увидим первые результаты роста, в котором нуждается страна", - отметил он.
 
Мировая экономикаБОЛИВИЯ
 
 
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