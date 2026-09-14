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Министр экономики Боливии рассказал, когда экономика вернется к росту
Министр экономики Боливии рассказал, когда экономика вернется к росту - 14.09.2026, ПРАЙМ
Министр экономики Боливии рассказал, когда экономика вернется к росту
Экономика Боливии должна вернуться к росту в 2027 году, заявил РИА Новости министр экономики страны Кристиан Моралес. | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T16:23+0300
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боливия
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САНТА-КРУС (Боливия), 14 сен - ПРАЙМ. Экономика Боливии должна вернуться к росту в 2027 году, заявил РИА Новости министр экономики страны Кристиан Моралес.
"Этот год — год корректировок, год восстановления нашего дома, год приведения его в порядок. В этом смысле в бюджете мы прогнозируем сокращение (экономики - ред.) примерно на 1%. Но важно то, что будет после 2026 года, а именно, экономическое восстановление, которое мы прогнозируем на 2027 год", - заявил министр.
Моралес подчеркнул, что новому правительству страны, пришедшему к власти в ноябре 2025 года, пришлось преодолевать серьезные проблемы в экономике. Власти предпринимают усилия по сдерживанию инфляции, проводят сокращение издержек.
"В 2027 году мы увидим первые результаты роста, в котором нуждается страна", - отметил он.
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мировая экономика, боливия
Мировая экономика, БОЛИВИЯ
Министр экономики Боливии рассказал, когда экономика вернется к росту
Министр экономики Боливии Моралес: экономика страны должна вернуться к росту в 2027 году
САНТА-КРУС (Боливия), 14 сен - ПРАЙМ. Экономика Боливии должна вернуться к росту в 2027 году, заявил РИА Новости министр экономики страны Кристиан Моралес.
"Этот год — год корректировок, год восстановления нашего дома, год приведения его в порядок. В этом смысле в бюджете мы прогнозируем сокращение (экономики - ред.) примерно на 1%. Но важно то, что будет после 2026 года, а именно, экономическое восстановление, которое мы прогнозируем на 2027 год", - заявил министр.
Моралес подчеркнул, что новому правительству страны, пришедшему к власти в ноябре 2025 года, пришлось преодолевать серьезные проблемы в экономике. Власти предпринимают усилия по сдерживанию инфляции, проводят сокращение издержек.
"В 2027 году мы увидим первые результаты роста, в котором нуждается страна", - отметил он.