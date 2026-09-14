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Минпромторг объявил допотбор на возмещение затрат по роботизации

Минпромторг объявил допотбор на возмещение затрат по роботизации - 14.09.2026, ПРАЙМ

Минпромторг объявил допотбор на возмещение затрат по роботизации

Минпромторг России объявил проведение дополнительного отбора российских компаний обрабатывающей промышленности на возмещение затрат по роботизации производства, | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T19:07+0300

2026-09-14T19:07+0300

2026-09-14T19:08+0300

промышленность

бизнес

минпромторг

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Минпромторг России объявил проведение дополнительного отбора российских компаний обрабатывающей промышленности на возмещение затрат по роботизации производства, говорится в сообщении ведомства. "Объявлен дополнительный отбор российских организаций обрабатывающей промышленности на возмещение затрат, связанных с роботизацией производства. Подать заявку можно до 15 сентября 2026 года на сайте ГИСП", - говорится в сообщении. В рамках данной меры поддержки государство компенсирует до 20% расходов на внедрение роботизированных систем.

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промышленность, бизнес, минпромторг