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Минпромторг объявил допотбор на возмещение затрат по роботизации
Минпромторг объявил допотбор на возмещение затрат по роботизации - 14.09.2026, ПРАЙМ
Минпромторг объявил допотбор на возмещение затрат по роботизации
Минпромторг России объявил проведение дополнительного отбора российских компаний обрабатывающей промышленности на возмещение затрат по роботизации производства, | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T19:07+0300
2026-09-14T19:07+0300
2026-09-14T19:08+0300
промышленность
бизнес
минпромторг
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Минпромторг России объявил проведение дополнительного отбора российских компаний обрабатывающей промышленности на возмещение затрат по роботизации производства, говорится в сообщении ведомства. "Объявлен дополнительный отбор российских организаций обрабатывающей промышленности на возмещение затрат, связанных с роботизацией производства. Подать заявку можно до 15 сентября 2026 года на сайте ГИСП", - говорится в сообщении. В рамках данной меры поддержки государство компенсирует до 20% расходов на внедрение роботизированных систем.
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промышленность, бизнес, минпромторг
Промышленность, Бизнес, Минпромторг
Минпромторг объявил допотбор на возмещение затрат по роботизации
Минпромторг объявил допотбор компаний на возмещение затрат по роботизации производства
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Минпромторг России объявил проведение дополнительного отбора российских компаний обрабатывающей промышленности на возмещение затрат по роботизации производства, говорится в сообщении ведомства.
"Объявлен дополнительный отбор российских организаций обрабатывающей промышленности на возмещение затрат, связанных с роботизацией производства. Подать заявку можно до 15 сентября 2026 года на сайте ГИСП", - говорится в сообщении.
В рамках данной меры поддержки государство компенсирует до 20% расходов на внедрение роботизированных систем.