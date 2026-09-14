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В Минвостокразвития рассказали, кто получает дальневосточную ипотеку

В Минвостокразвития рассказали, кто получает дальневосточную ипотеку - 14.09.2026, ПРАЙМ

В Минвостокразвития рассказали, кто получает дальневосточную ипотеку

Каждый десятый получатель дальневосточной ипотеки - сотрудник системы здравоохранения, а порядка 25 тысяч получивших - работники сферы образования, сообщила в... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T08:21+0300

2026-09-14T08:21+0300

2026-09-14T08:21+0300

общество

россия

дальний восток

арктика

владимир путин

минвостокразвития

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Каждый десятый получатель дальневосточной ипотеки - сотрудник системы здравоохранения, а порядка 25 тысяч получивших - работники сферы образования, сообщила в интервью РИА Новости замглавы Минвостокразвития России Эльвира Нургалиева. "Сегодня каждый десятый получатель (дальневосточной - ред.) ипотеки - это работник системы здравоохранения. Порядка 25 тысяч получили (ипотеку - ред.) работники образования, то есть наши востребованные специальности на Дальнем Востоке... Для нас важно эту программу фокусировать на социальные категории, которые так нужны здесь, на Дальнем Востоке", - рассказала Нургалиева. Дальневосточную ипотеку на сегодняшний день получили уже 190 тысяч семей, рассказала замминистра. Программа дальневосточной и арктической ипотеки позволяет приобрести жилье на Дальнем Востоке и в Арктике по льготной ставке 2% годовых. В декабре 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина действие льготной ипотеки было распространено на многодетные семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года.

дальний восток

арктика

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общество , россия, дальний восток, арктика, владимир путин, минвостокразвития