https://1prime.ru/20260914/minvostokrazvitie-873258985.html
В Минвостокразвития рассказали, кто получает дальневосточную ипотеку
В Минвостокразвития рассказали, кто получает дальневосточную ипотеку - 14.09.2026, ПРАЙМ
В Минвостокразвития рассказали, кто получает дальневосточную ипотеку
Каждый десятый получатель дальневосточной ипотеки - сотрудник системы здравоохранения, а порядка 25 тысяч получивших - работники сферы образования, сообщила в... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T08:21+0300
2026-09-14T08:21+0300
2026-09-14T08:21+0300
общество
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арктика
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Каждый десятый получатель дальневосточной ипотеки - сотрудник системы здравоохранения, а порядка 25 тысяч получивших - работники сферы образования, сообщила в интервью РИА Новости замглавы Минвостокразвития России Эльвира Нургалиева.
"Сегодня каждый десятый получатель (дальневосточной - ред.) ипотеки - это работник системы здравоохранения. Порядка 25 тысяч получили (ипотеку - ред.) работники образования, то есть наши востребованные специальности на Дальнем Востоке... Для нас важно эту программу фокусировать на социальные категории, которые так нужны здесь, на Дальнем Востоке", - рассказала Нургалиева.
Дальневосточную ипотеку на сегодняшний день получили уже 190 тысяч семей, рассказала замминистра.
Программа дальневосточной и арктической ипотеки позволяет приобрести жилье на Дальнем Востоке и в Арктике по льготной ставке 2% годовых. В декабре 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина действие льготной ипотеки было распространено на многодетные семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года.
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общество , россия, дальний восток, арктика, владимир путин, минвостокразвития
Общество , РОССИЯ, Дальний Восток, АРКТИКА, Владимир Путин, Минвостокразвития
В Минвостокразвития рассказали, кто получает дальневосточную ипотеку
Нургалиева: каждый десятый получатель дальневосточной ипотеки - работник здравоохранения
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Каждый десятый получатель дальневосточной ипотеки - сотрудник системы здравоохранения, а порядка 25 тысяч получивших - работники сферы образования, сообщила в интервью РИА Новости замглавы Минвостокразвития России Эльвира Нургалиева.
"Сегодня каждый десятый получатель (дальневосточной - ред.) ипотеки - это работник системы здравоохранения. Порядка 25 тысяч получили (ипотеку - ред.) работники образования, то есть наши востребованные специальности на Дальнем Востоке... Для нас важно эту программу фокусировать на социальные категории, которые так нужны здесь, на Дальнем Востоке", - рассказала Нургалиева.
Дальневосточную ипотеку на сегодняшний день получили уже 190 тысяч семей, рассказала замминистра.
Программа дальневосточной и арктической ипотеки позволяет приобрести жилье на Дальнем Востоке и в Арктике по льготной ставке 2% годовых. В декабре 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина действие льготной ипотеки было распространено на многодетные семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года.