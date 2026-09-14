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На внешней стороне МКАД восстановили движение после ДТП

На внешней стороне МКАД восстановили движение после ДТП - 14.09.2026, ПРАЙМ

На внешней стороне МКАД восстановили движение после ДТП

Движение на внешней стороне МКАД в районе Варшавского шоссе в Москве, где столкнулись несколько автомобилей, восстановлено, сообщил столичный департамент... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T01:26+0300

2026-09-14T01:26+0300

2026-09-14T01:26+0300

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Движение на внешней стороне МКАД в районе Варшавского шоссе в Москве, где столкнулись несколько автомобилей, восстановлено, сообщил столичный департамент транспорта. Ранее дептранс Москвы сообщал о ДТП с участием нескольких автомобилей на 33-м километре МКАД в районе Варшавского шоссе. Движение было ограничено и осуществлялось по двум полосам из шести. "Движение на внешней стороне 33-го километра МКАД (в районе Варшавского шоссе) восстановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

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