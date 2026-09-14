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Российский рынок акций в начале торгов растет на 0,9%
Российский рынок акций в начале торгов растет на 0,9% - 14.09.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций в начале торгов растет на 0,9%
Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии понедельника растет почти на 0,9% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T08:46+0300
2026-09-14T08:46+0300
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии понедельника растет почти на 0,9% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.01 мск повышался на 0,89% относительно предыдущего закрытия, до 2 301,38 пункта. Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.00 мск. Основная сессия проходит с 9.00 до 19.00 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
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рынок, акции, торги, мосбиржа
Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа
Российский рынок акций в начале торгов растет на 0,9%
Рынок акций РФ в начале утренней торговой сессии растет почти на 0,9%
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии понедельника растет почти на 0,9% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи
с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.01 мск повышался на 0,89% относительно предыдущего закрытия, до 2 301,38 пункта.
Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.00 мск. Основная сессия проходит с 9.00 до 19.00 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).
В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.