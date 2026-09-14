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Российский рынок акций усилил рост до 3,5% после заявлений Трампа
Российский рынок акций усилил рост до 3,5% после заявлений Трампа - 14.09.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций усилил рост до 3,5% после заявлений Трампа
Российский рынок акций усилил рост до 3,5% после заявлений президента США Дональда Трампа, следует из данных торгов. | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T18:28+0300
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил рост до 3,5% после заявлений президента США Дональда Трампа, следует из данных торгов. Ранее в понедельник Трамп заявил, что Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам. К 18.20 мск индекс Мосбиржи рос на 3,49%, до 2360,65 пункта. До заявлений Трампа индекс рос примерно на 1,5%.
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Экономика, Рынок, Акции, Торги, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Мосбиржа, РОССИЯ
Российский рынок акций усилил рост до 3,5% после заявлений Трампа
Индекс Мосбиржи после заявлений Трампа вырос на 3,49%, до 2360,65 пункта
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил рост до 3,5% после заявлений президента США Дональда Трампа, следует из данных торгов.
Ранее в понедельник Трамп заявил, что Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам.
К 18.20 мск индекс Мосбиржи рос на 3,49%, до 2360,65 пункта. До заявлений Трампа индекс рос примерно на 1,5%.