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Российский рынок акций по итогам основной сессии вырос на 3,51%

Российский рынок акций по итогам основной сессии вырос на 3,51% - 14.09.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций по итогам основной сессии вырос на 3,51%

Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника увеличился на 3,51%, следует из данных Московской биржи. | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T19:15+0300

2026-09-14T19:15+0300

2026-09-14T19:15+0300

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника увеличился на 3,51%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 3,51%, до 2361,08 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,01%, до 865,63 пункта, индекс РТС - на 3,41%, до 881,93 пункта.

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рынок, акции, россия, мосбиржа, ртс