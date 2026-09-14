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Форум "Общественный транспорт 2026" пройдет в Москве 14-15 октября - 14.09.2026, ПРАЙМ
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Форум "Общественный транспорт 2026" пройдет в Москве 14-15 октября
Форум "Общественный транспорт 2026" пройдет в Москве 14-15 октября - 14.09.2026, ПРАЙМ
Форум "Общественный транспорт 2026" пройдет в Москве 14-15 октября
Форум "Общественный транспорт 2026" пройдет в Москве 14–15 октября, сообщила в понедельник пресс-служба организаторов форума. | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T19:55+0300
2026-09-14T19:55+0300
бизнес
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Форум "Общественный транспорт 2026" пройдет в Москве 14–15 октября, сообщила в понедельник пресс-служба организаторов форума. "Форум "Общественный транспорт 2026" пройдет 14-15 октября в Москве. Организаторами выступают Министерство транспорта Российской Федерации и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП)", - говорится в сообщении. Отмечается, что первый первый день работы форума пройдет на площадке Конгресс-центра МГТУ имени Баумана. В этот день запланировано проведение стратегических сессий с представителями федеральных и региональных властей, отраслевых экспертов и профильных ассоциаций. Во второй день форума на площадке Национального центра "Россия" состоится пленарное заседание с участием представителей правительства РФ, руководителей профильных ведомств и глав регионов. Также состоится заседание межведомственной рабочей группы по вопросам развития общественного транспорта.
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бизнес, москва
Бизнес, МОСКВА
19:55 14.09.2026
 
Форум "Общественный транспорт 2026" пройдет в Москве 14-15 октября

Форум "Общественный транспорт 2026" пройдет в Москве 14-15 октября

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Форум "Общественный транспорт 2026" пройдет в Москве 14–15 октября, сообщила в понедельник пресс-служба организаторов форума.
"Форум "Общественный транспорт 2026" пройдет 14-15 октября в Москве. Организаторами выступают Министерство транспорта Российской Федерации и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первый первый день работы форума пройдет на площадке Конгресс-центра МГТУ имени Баумана. В этот день запланировано проведение стратегических сессий с представителями федеральных и региональных властей, отраслевых экспертов и профильных ассоциаций.
Во второй день форума на площадке Национального центра "Россия" состоится пленарное заседание с участием представителей правительства РФ, руководителей профильных ведомств и глав регионов. Также состоится заседание межведомственной рабочей группы по вопросам развития общественного транспорта.
 
БизнесМОСКВА
 
 
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