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Форум "Общественный транспорт 2026" пройдет в Москве 14-15 октября

Форум "Общественный транспорт 2026" пройдет в Москве 14-15 октября - 14.09.2026, ПРАЙМ

Форум "Общественный транспорт 2026" пройдет в Москве 14-15 октября

Форум "Общественный транспорт 2026" пройдет в Москве 14–15 октября, сообщила в понедельник пресс-служба организаторов форума. | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T19:55+0300

2026-09-14T19:55+0300

2026-09-14T19:55+0300

бизнес

москва

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Форум "Общественный транспорт 2026" пройдет в Москве 14–15 октября, сообщила в понедельник пресс-служба организаторов форума. "Форум "Общественный транспорт 2026" пройдет 14-15 октября в Москве. Организаторами выступают Министерство транспорта Российской Федерации и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП)", - говорится в сообщении. Отмечается, что первый первый день работы форума пройдет на площадке Конгресс-центра МГТУ имени Баумана. В этот день запланировано проведение стратегических сессий с представителями федеральных и региональных властей, отраслевых экспертов и профильных ассоциаций. Во второй день форума на площадке Национального центра "Россия" состоится пленарное заседание с участием представителей правительства РФ, руководителей профильных ведомств и глав регионов. Также состоится заседание межведомственной рабочей группы по вопросам развития общественного транспорта.

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