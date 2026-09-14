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Суд арестовал бывших топ-менеджеров компании "Ротек" по делу о хищении
Суд арестовал бывших топ-менеджеров компании "Ротек" по делу о хищении - 14.09.2026, ПРАЙМ
Суд арестовал бывших топ-менеджеров компании "Ротек" по делу о хищении
Суд в Москве арестовал бывших гендиректора инженерной компании "Ротек" Евгения Рубцова и финансового директора Вячеслава Сырятова по делу о хищении более 20... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T22:17+0300
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Суд в Москве арестовал бывших гендиректора инженерной компании "Ротек" Евгения Рубцова и финансового директора Вячеслава Сырятова по делу о хищении более 20 миллионов рублей, следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам дела в апреле 2023 года гендиректор АО "Ротек" Рубцов и финансовый директор этой компании Сырятов, а также неустановленные лица вступили в преступный сговор чтобы похитить деньги "Ротек". Для этого использовали фирму ООО "Нурфурут", не ведущей никакой хозяйственной деятельности. Фигуранты ввели в заблуждение казначея "Ротек", предоставили ей комплект подложных документов, необходимых для обоснования перечисления денег на счет ООО "Нурфурут". "Завладев таким образом путем обмана, денежными средствами АО "Ротек", на общую сумму 20,310 миллиона рублей, Рубцов, Сырятов и неустановленные лица распорядились похищенным по своему усмотрению", - говорится в материалах дела. Оба были задержаны и арестованы. В сентябре суд продлил арест Рубцову до 4 октября. Подробностями фабулы дела РИА Новости пока не располагает, получить оперативные комментарии защиты агентству не удалось.
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бизнес, недвижимость, общество
Бизнес, Недвижимость, Общество
Суд арестовал бывших топ-менеджеров компании "Ротек" по делу о хищении
Суд арестовал бывших топ-менеджеров компании "Ротек" Рубцова и Сырятова по делу о хищении
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Суд в Москве арестовал бывших гендиректора инженерной компании "Ротек" Евгения Рубцова и финансового директора Вячеслава Сырятова по делу о хищении более 20 миллионов рублей, следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам дела в апреле 2023 года гендиректор АО "Ротек" Рубцов и финансовый директор этой компании Сырятов, а также неустановленные лица вступили в преступный сговор чтобы похитить деньги "Ротек". Для этого использовали фирму ООО "Нурфурут", не ведущей никакой хозяйственной деятельности.
Фигуранты ввели в заблуждение казначея "Ротек", предоставили ей комплект подложных документов, необходимых для обоснования перечисления денег на счет ООО "Нурфурут".
"Завладев таким образом путем обмана, денежными средствами АО "Ротек", на общую сумму 20,310 миллиона рублей, Рубцов, Сырятов и неустановленные лица распорядились похищенным по своему усмотрению", - говорится в материалах дела.
Оба были задержаны и арестованы. В сентябре суд продлил арест Рубцову до 4 октября.
Подробностями фабулы дела РИА Новости пока не располагает, получить оперативные комментарии защиты агентству не удалось.