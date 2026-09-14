Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд арестовал бывших топ-менеджеров компании "Ротек" по делу о хищении - 14.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260914/moskva-873293199.html
Суд арестовал бывших топ-менеджеров компании "Ротек" по делу о хищении
Суд арестовал бывших топ-менеджеров компании "Ротек" по делу о хищении - 14.09.2026, ПРАЙМ
Суд арестовал бывших топ-менеджеров компании "Ротек" по делу о хищении
Суд в Москве арестовал бывших гендиректора инженерной компании "Ротек" Евгения Рубцова и финансового директора Вячеслава Сырятова по делу о хищении более 20... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T22:17+0300
2026-09-14T22:19+0300
бизнес
недвижимость
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873293199.jpg?1789413592
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Суд в Москве арестовал бывших гендиректора инженерной компании "Ротек" Евгения Рубцова и финансового директора Вячеслава Сырятова по делу о хищении более 20 миллионов рублей, следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам дела в апреле 2023 года гендиректор АО "Ротек" Рубцов и финансовый директор этой компании Сырятов, а также неустановленные лица вступили в преступный сговор чтобы похитить деньги "Ротек". Для этого использовали фирму ООО "Нурфурут", не ведущей никакой хозяйственной деятельности. Фигуранты ввели в заблуждение казначея "Ротек", предоставили ей комплект подложных документов, необходимых для обоснования перечисления денег на счет ООО "Нурфурут". "Завладев таким образом путем обмана, денежными средствами АО "Ротек", на общую сумму 20,310 миллиона рублей, Рубцов, Сырятов и неустановленные лица распорядились похищенным по своему усмотрению", - говорится в материалах дела. Оба были задержаны и арестованы. В сентябре суд продлил арест Рубцову до 4 октября. Подробностями фабулы дела РИА Новости пока не располагает, получить оперативные комментарии защиты агентству не удалось.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, недвижимость, общество
Бизнес, Недвижимость, Общество
22:17 14.09.2026 (обновлено: 22:19 14.09.2026)
 
Суд арестовал бывших топ-менеджеров компании "Ротек" по делу о хищении

Суд арестовал бывших топ-менеджеров компании "Ротек" Рубцова и Сырятова по делу о хищении

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Суд в Москве арестовал бывших гендиректора инженерной компании "Ротек" Евгения Рубцова и финансового директора Вячеслава Сырятова по делу о хищении более 20 миллионов рублей, следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам дела в апреле 2023 года гендиректор АО "Ротек" Рубцов и финансовый директор этой компании Сырятов, а также неустановленные лица вступили в преступный сговор чтобы похитить деньги "Ротек". Для этого использовали фирму ООО "Нурфурут", не ведущей никакой хозяйственной деятельности.
Фигуранты ввели в заблуждение казначея "Ротек", предоставили ей комплект подложных документов, необходимых для обоснования перечисления денег на счет ООО "Нурфурут".
"Завладев таким образом путем обмана, денежными средствами АО "Ротек", на общую сумму 20,310 миллиона рублей, Рубцов, Сырятов и неустановленные лица распорядились похищенным по своему усмотрению", - говорится в материалах дела.
Оба были задержаны и арестованы. В сентябре суд продлил арест Рубцову до 4 октября.
Подробностями фабулы дела РИА Новости пока не располагает, получить оперативные комментарии защиты агентству не удалось.
 
БизнесНедвижимостьОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала