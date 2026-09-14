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Мультфильм "Хитрый Койот" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ

Мультфильм "Хитрый Койот" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ - 14.09.2026, ПРАЙМ

Мультфильм "Хитрый Койот" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ

Мультфильм "Хитрый Койот" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ, заработав 37,2 миллиона рублей за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T08:24+0300

2026-09-14T08:24+0300

2026-09-14T08:24+0300

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Мультфильм "Хитрый Койот" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ, заработав 37,2 миллиона рублей за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. На второе место опустился Мультфильм "Лунтик. Обратная сторона Луны": киносборы за уикенд составили 29,7 миллиона рублей. На третьей строчке оказалась премьера - фильм "Надежда", собравший за уикенд 26 миллиона рублей. Четвертым стал фильм сказка "Последний богатырь: Колобок": за уикенд он заработал 23,9 миллионов рублей. Пятерку лидеров замыкает "Вышка 2" со сборами в странах СНГ без учета России и Белоруссии 23,8 миллиона рублей.

белоруссия

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технологии, бизнес, россия, белоруссия, снг