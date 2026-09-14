https://1prime.ru/20260914/multfilm-873259180.html
Мультфильм "Хитрый Койот" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ
Мультфильм "Хитрый Койот" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ - 14.09.2026, ПРАЙМ
Мультфильм "Хитрый Койот" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ
Мультфильм "Хитрый Койот" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ, заработав 37,2 миллиона рублей за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T08:24+0300
2026-09-14T08:24+0300
2026-09-14T08:24+0300
технологии
бизнес
россия
белоруссия
снг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873259180.jpg?1789363457
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Мультфильм "Хитрый Койот" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ, заработав 37,2 миллиона рублей за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
На второе место опустился Мультфильм "Лунтик. Обратная сторона Луны": киносборы за уикенд составили 29,7 миллиона рублей.
На третьей строчке оказалась премьера - фильм "Надежда", собравший за уикенд 26 миллиона рублей.
Четвертым стал фильм сказка "Последний богатырь: Колобок": за уикенд он заработал 23,9 миллионов рублей.
Пятерку лидеров замыкает "Вышка 2" со сборами в странах СНГ без учета России и Белоруссии 23,8 миллиона рублей.
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, россия, белоруссия, снг
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, СНГ
Мультфильм "Хитрый Койот" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ
Мультфильм "Хитрый Койот" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Мультфильм "Хитрый Койот" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ, заработав 37,2 миллиона рублей за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
На второе место опустился Мультфильм "Лунтик. Обратная сторона Луны": киносборы за уикенд составили 29,7 миллиона рублей.
На третьей строчке оказалась премьера - фильм "Надежда", собравший за уикенд 26 миллиона рублей.
Четвертым стал фильм сказка "Последний богатырь: Колобок": за уикенд он заработал 23,9 миллионов рублей.
Пятерку лидеров замыкает "Вышка 2" со сборами в странах СНГ без учета России и Белоруссии 23,8 миллиона рублей.