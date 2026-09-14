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Время — деньги: в Швейцарии вновь ограбили часовой музей

Время — деньги: в Швейцарии вновь ограбили часовой музей - 14.09.2026, ПРАЙМ

Время — деньги: в Швейцарии вновь ограбили часовой музей

В ночь на понедельник в городе Ле-Локль кантона Невшатель, где в августе на десятки тысяч франков был ограблен Музей часового мастерства, был взломан часовой... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T21:01+0300

2026-09-14T21:01+0300

2026-09-14T21:01+0300

швейцария

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ЖЕНЕВА, 14 сен – ПРАЙМ. В ночь на понедельник в городе Ле-Локль кантона Невшатель, где в августе на десятки тысяч франков был ограблен Музей часового мастерства, был взломан часовой музей Ulysse Nardin, преступникам удалось скрыться, сообщила полиция кантона в пресс-релизе. "Несколько человек проникли со взломом в частный музей компании Ulysse Nardin в городе Ле-Локль. Стоимость украденного на данный момент не установлена", - следует из заявления правоохранителей. Разбив витрины, злоумышленники похитили несколько экземпляров коллекционных часов. Отмечается, что поскольку место проникновения не удалось обнаружить сразу, факт кражи был установлен лишь через час. Преступники скрылись с места преступления. По факту кражи со взломом возбуждено уголовное дело. "Криминальная полиция проводит комплекс следственных действий, направленных на установление личностей преступников и их задержание", - указали в полиции. Там также заявили, что ищут свидетелей происшествия, которых привали звонить на горячую линию. Девятого августа в Ле-Локле, который является родиной таких известных марок швейцарских часов, как Tissot, Zenith, "Павел Буре" и других, уже было совершено подобное ограбление. Воры взломали Музей часового мастерства в замке Шато-Ле-Мон и вынесли не менее дюжины старинных часов с маятником, ущерб оценивается в десятки тысяч франков.

швейцария

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швейцария