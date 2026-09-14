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В Боливии прокомментировали получение 1,9 миллиарда долларов кредита от МВФ

В Боливии прокомментировали получение 1,9 миллиарда долларов кредита от МВФ - 14.09.2026, ПРАЙМ

В Боливии прокомментировали получение 1,9 миллиарда долларов кредита от МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) не выдвигал никаких условий Боливии в связи с получением финансирования в размере 1,9 миллиарда долларов, которое будет... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T19:13+0300

2026-09-14T19:13+0300

2026-09-14T19:16+0300

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САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 14 сен - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) не выдвигал никаких условий Боливии в связи с получением финансирования в размере 1,9 миллиарда долларов, которое будет направлено на оживление экономики страны, сообщил в интервью РИА Новости министр экономики Кристиан Моралес. "Важно подчеркнуть, что, во-первых, у нас нет никаких установок со стороны МВФ. В этом смысле мы полностью независимы в управлении нашей экономической политикой. Единственное, что сделал фонд, это проверил правильность выбранного нами курса", – пояснил он. Правительство Боливии уже достигло технического соглашения с МВФ о получении финансирования в размере 1,9 миллиарда долларов, законопроект о предоставлении кредита в настоящее время обсуждается в парламенте. "Как только ассамблея утвердит закон о финансировании со стороны МВФ, мы получим первый транш в размере 1,9 миллиарда долларов. Затем будут проводиться периодические оценки, в ходе которых МВФ и техническая группа министерства экономики будут анализировать ход выполнения экономической программы", — пояснил министр.

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финансы, мировая экономика, боливия, мвф