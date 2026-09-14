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На ряде НПЗ заработали дополнительные установки для роста выпуска топлива - 14.09.2026, ПРАЙМ
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На ряде НПЗ заработали дополнительные установки для роста выпуска топлива
На ряде НПЗ заработали дополнительные установки для роста выпуска топлива - 14.09.2026, ПРАЙМ
На ряде НПЗ заработали дополнительные установки для роста выпуска топлива
Несколько дополнительных установок на ряде НПЗ в России введены в эксплуатацию, что позволило нарастить объемы выпуска нефтепродуктов, сообщило правительство... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T17:48+0300
2026-09-14T18:52+0300
россия
александр новак
нпз
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Несколько дополнительных установок на ряде НПЗ в России введены в эксплуатацию, что позволило нарастить объемы выпуска нефтепродуктов, сообщило правительство РФ.Вице-премьер Александр Новак в понедельник провел совещание по ситуации на топливном рынке."Минэнерго доложило об исполнении ранее данных поручений. В частности, на ряде НПЗ уже введены в эксплуатацию несколько дополнительных установок, что позволило нарастить объемы выпуска нефтепродуктов", - сказано в сообщении.Отмечается, что в рамках совещания был рассмотрен текущий баланс производства и потребления нефтепродуктов, загрузка производственной инфраструктуры, а также имеющиеся запасы топлива."Продолжается проработка и внедрение соглашений между независимыми НПЗ и АЗС с одной стороны, и Минэнерго и ФАС с другой, направленных на поддержание приемлемого уровня цен", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что все необходимые объемы нефтепродуктов в рамках северного завоза поставляются в регионы в соответствии с установленными сроками и без перебоев.В стране этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.
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россия, александр новак, нпз
РОССИЯ, Александр Новак, НПЗ
17:48 14.09.2026 (обновлено: 18:52 14.09.2026)
 
На ряде НПЗ заработали дополнительные установки для роста выпуска топлива

Новак: на ряде НПЗ ввели в эксплуатацию дополнительные установки для роста выпуска топлива

© РИА Новости . Александр Натрускин | Перейти в медиабанк% Александр Новак
% Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости . Александр Натрускин
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Несколько дополнительных установок на ряде НПЗ в России введены в эксплуатацию, что позволило нарастить объемы выпуска нефтепродуктов, сообщило правительство РФ.
Вице-премьер Александр Новак в понедельник провел совещание по ситуации на топливном рынке.
"Минэнерго доложило об исполнении ранее данных поручений. В частности, на ряде НПЗ уже введены в эксплуатацию несколько дополнительных установок, что позволило нарастить объемы выпуска нефтепродуктов", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в рамках совещания был рассмотрен текущий баланс производства и потребления нефтепродуктов, загрузка производственной инфраструктуры, а также имеющиеся запасы топлива.
"Продолжается проработка и внедрение соглашений между независимыми НПЗ и АЗС с одной стороны, и Минэнерго и ФАС с другой, направленных на поддержание приемлемого уровня цен", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что все необходимые объемы нефтепродуктов в рамках северного завоза поставляются в регионы в соответствии с установленными сроками и без перебоев.
В стране этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.
 
РОССИЯАлександр НовакНПЗ
 
 
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