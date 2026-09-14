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Новак поручил усилить контроль за ценообразованием на топливо
Новак поручил усилить контроль за ценообразованием на топливо - 14.09.2026, ПРАЙМ
Новак поручил усилить контроль за ценообразованием на топливо
Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам усилить работу по контролю за ценообразованием на топливо в мелкооптовом сегменте, сообщило... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T17:49+0300
2026-09-14T17:49+0300
2026-09-14T19:07+0300
промышленность
александр новак
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам усилить работу по контролю за ценообразованием на топливо в мелкооптовом сегменте, сообщило правительство РФ.Новак в понедельник провел совещание по ситуации на топливном рынке."Александр Новак поручил профильным ведомствам продолжить постоянный мониторинг внутреннего рынка топлива… Кроме того, поручено усилить работу по контролю за ценообразованием в мелкооптовом сегменте топливного рынка", - говорится в сообщении.Кроме того, Новак отметил необходимость более четко формировать оценку складывающегося баланса производства и потребления нефтепродуктов во всех регионах страны, своевременно предлагать конкретные механизмы решения возникающих вопросов, а также обеспечить более глубокий и детальный региональный анализ состояния заправочной инфраструктуры.В стране этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.
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промышленность, александр новак
Промышленность, Александр Новак
Новак поручил усилить контроль за ценообразованием на топливо
Новак поручил усилить контроль за ценообразованием на топливо в мелкооптовом сегменте
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам усилить работу по контролю за ценообразованием на топливо в мелкооптовом сегменте, сообщило правительство РФ.
Новак в понедельник провел совещание по ситуации на топливном рынке.
"Александр Новак поручил профильным ведомствам продолжить постоянный мониторинг внутреннего рынка топлива… Кроме того, поручено усилить работу по контролю за ценообразованием в мелкооптовом сегменте топливного рынка", - говорится в сообщении.
Кроме того, Новак отметил необходимость более четко формировать оценку складывающегося баланса производства и потребления нефтепродуктов во всех регионах страны, своевременно предлагать конкретные механизмы решения возникающих вопросов, а также обеспечить более глубокий и детальный региональный анализ состояния заправочной инфраструктуры.
В стране этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.