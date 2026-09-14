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В Великом Новгороде произошло аварийное отключение света

В Великом Новгороде произошло аварийное отключение света - 14.09.2026, ПРАЙМ

В Великом Новгороде произошло аварийное отключение света

Энергетики восстанавливают свет на торговой стороне Великого Новгорода, где произошло аварийное отключение, сообщает комитет городского и дорожного хозяйства. | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T21:38+0300

2026-09-14T21:38+0300

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 сен - ПРАЙМ. Энергетики восстанавливают свет на торговой стороне Великого Новгорода, где произошло аварийное отключение, сообщает комитет городского и дорожного хозяйства. Уточняется, что, по информации АО "Новгородоблэлектро", произошло аварийное отключение электроэнергии на торговой стороне районе улиц Рогатица, Михайлова, Ильина, Андреевская и Герасименко-Маницына. "В настоящее время силами АО "Новгородоблэлектро" ведутся работы по устранению причины отключения и восстановлению электроснабжения", - сообщает комитет на свой странице в "ВКонтакте". Уточняется, что ориентировочное время восстановления – один час.

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