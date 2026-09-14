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В Великом Новгороде произошло аварийное отключение света - 14.09.2026, ПРАЙМ
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В Великом Новгороде произошло аварийное отключение света
В Великом Новгороде произошло аварийное отключение света - 14.09.2026, ПРАЙМ
В Великом Новгороде произошло аварийное отключение света
Энергетики восстанавливают свет на торговой стороне Великого Новгорода, где произошло аварийное отключение, сообщает комитет городского и дорожного хозяйства. | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T21:38+0300
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 сен - ПРАЙМ. Энергетики восстанавливают свет на торговой стороне Великого Новгорода, где произошло аварийное отключение, сообщает комитет городского и дорожного хозяйства. Уточняется, что, по информации АО "Новгородоблэлектро", произошло аварийное отключение электроэнергии на торговой стороне районе улиц Рогатица, Михайлова, Ильина, Андреевская и Герасименко-Маницына. "В настоящее время силами АО "Новгородоблэлектро" ведутся работы по устранению причины отключения и восстановлению электроснабжения", - сообщает комитет на свой странице в "ВКонтакте". Уточняется, что ориентировочное время восстановления – один час.
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Газ, МИХАЙЛОВ, ВКонтакте
21:38 14.09.2026 (обновлено: 21:40 14.09.2026)
 
В Великом Новгороде произошло аварийное отключение света

Энергетики восстанавливают свет на торговой стороне Великого Новгорода

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 сен - ПРАЙМ. Энергетики восстанавливают свет на торговой стороне Великого Новгорода, где произошло аварийное отключение, сообщает комитет городского и дорожного хозяйства.
Уточняется, что, по информации АО "Новгородоблэлектро", произошло аварийное отключение электроэнергии на торговой стороне районе улиц Рогатица, Михайлова, Ильина, Андреевская и Герасименко-Маницына.
"В настоящее время силами АО "Новгородоблэлектро" ведутся работы по устранению причины отключения и восстановлению электроснабжения", - сообщает комитет на свой странице в "ВКонтакте".
Уточняется, что ориентировочное время восстановления – один час.
 
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