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Объем денежной базы РФ в широком определении вырос до 31,49 трлн рублей
Объем денежной базы РФ в широком определении вырос до 31,49 трлн рублей - 14.09.2026, ПРАЙМ
Объем денежной базы РФ в широком определении вырос до 31,49 трлн рублей
Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 сентября вырос до 31,49 триллиона рублей с 31,32 триллиона на 1 августа, сообщил Банк России. | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T16:14+0300
2026-09-14T16:14+0300
2026-09-14T16:14+0300
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 сентября вырос до 31,49 триллиона рублей с 31,32 триллиона на 1 августа, сообщил Банк России.
За месяц показатель, таким образом, вырос на 178,2 миллиарда рублей, или на 0,57%.
Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (21,89 триллиона рублей). Кроме того, она включила в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (4,53 триллиона), обязательные резервы (587,6 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (4,489 триллиона рублей).
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финансы, россия, банки, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банки, Банк России
Объем денежной базы РФ в широком определении вырос до 31,49 трлн рублей
ЦБ: объем денежной базы РФ в широком определении вырос до 31,49 трлн рублей
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 сентября вырос до 31,49 триллиона рублей с 31,32 триллиона на 1 августа, сообщил Банк России.
За месяц показатель, таким образом, вырос на 178,2 миллиарда рублей, или на 0,57%.
Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (21,89 триллиона рублей). Кроме того, она включила в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (4,53 триллиона), обязательные резервы (587,6 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (4,489 триллиона рублей).