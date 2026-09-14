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Объем денежной базы РФ в широком определении вырос до 31,49 трлн рублей

Объем денежной базы РФ в широком определении вырос до 31,49 трлн рублей - 14.09.2026, ПРАЙМ

Объем денежной базы РФ в широком определении вырос до 31,49 трлн рублей

Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 сентября вырос до 31,49 триллиона рублей с 31,32 триллиона на 1 августа, сообщил Банк России. | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T16:14+0300

2026-09-14T16:14+0300

2026-09-14T16:14+0300

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 сентября вырос до 31,49 триллиона рублей с 31,32 триллиона на 1 августа, сообщил Банк России. За месяц показатель, таким образом, вырос на 178,2 миллиарда рублей, или на 0,57%. Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (21,89 триллиона рублей). Кроме того, она включила в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (4,53 триллиона), обязательные резервы (587,6 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (4,489 триллиона рублей).

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