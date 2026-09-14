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Системно значимые банки выкупили 83,6% ОФЗ на аукционе 2 сентября

Системно значимые банки выкупили 83,6% ОФЗ на аукционе 2 сентября - 14.09.2026, ПРАЙМ

Системно значимые банки выкупили 83,6% ОФЗ на аукционе 2 сентября

Системно значимые кредитные организации (СЗКО) выкупили 83,6% облигаций федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом на первом после паузы аукционе... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T19:46+0300

2026-09-14T19:46+0300

2026-09-14T19:51+0300

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Системно значимые кредитные организации (СЗКО) выкупили 83,6% облигаций федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом на первом после паузы аукционе Минфина России, который состоялся 2 сентября, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ. Минфин России 2 сентября возобновил проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа, которые приостановил в июле в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. На первом после паузы аукционе министерство предложило инвесторам выпуск ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29031 объемом 1 триллион рублей по номинальной стоимости, который был утвержден в июле. Минфин тогда разместил ОФЗ 29031 на 1 триллион рублей по номиналу при спросе в 1,425 триллиона. Цена отсечения составила 92,5% от номинала, средневзвешенная цена - 92,5122% от номинала. Выручка от размещения составила 938,872 миллиарда рублей. "Основной спрос на аукционе 2 сентября предъявили СЗКО и НФО в рамках доверительного управления, выкупив 83,6 и 14,4% размещений соответственно", - говорится в обзоре ЦБ РФ. Среднедневной объем торгов ОФЗ на вторичном рынке в будние дни уменьшился c 64,3 миллиарда в июле до 37,7 миллиарда рублей в августе (в среднем за предыдущие 12 месяцев - 48,9 миллиарда рублей), сообщил ЦБ. Отношение месячного объема торгов к объему ОФЗ в обращении тоже снизилось - с 4,5 до 2,4%, что ниже среднего значения за предыдущие 12 месяцев (3,3%). Крупнейшими нетто-продавцами на вторичном рынке вновь стали системно значимые банки, которые увеличили объем продаж с 57,1 миллиарда рублей в июле до 99,7 миллиарда рублей в августе (в среднем за предыдущие 12 месяцев - 117 миллиардов рублей). Также небольшие продажи на вторичном рынке совершили нерезиденты из дружественных стран - на 7,3 миллиарда рублей. Основной спрос на государственные бумаги на вторичном рынке предъявили некредитные финансовые организации. За счет собственных средств они купили бумаг на 33,1 миллиарда рублей, в рамках доверительного управления - на 58,7 миллиарда рублей. Интерес физических лиц к ОФЗ остался невысоким: розничные инвесторы нарастили объемы покупок с 3,3 миллиарда рублей в июле до 15,7 миллиарда рублей в августе, что значительно ниже среднего значения за предыдущие 12 месяцев (42,5 миллиарда рублей).

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рынок, банки, россия, минфин, минфин рф, нфо