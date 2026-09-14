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Орешкин заявил, что рост зарплат в России сохранится
Орешкин заявил, что рост зарплат в России сохранится - 14.09.2026, ПРАЙМ
Орешкин заявил, что рост зарплат в России сохранится
Рост зарплат в России сохранится, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин. | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T10:22+0300
2026-09-14T10:22+0300
2026-09-14T10:22+0300
россия
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росстат
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Рост зарплат в России сохранится, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин.
"У нас опережающий рост зарплат в последние годы есть, и это то, что будет сохраняться", - сказал Орешкин в комментарии для Telegram-канала "Юнашев Live".
Замглавы администрации напомнил, что президент России неоднократно говорил о необходимости формирования в России экономики высоких зарплат.
По последним данным Росстата, реальные зарплаты в России в июне 2026 года выросли на 3,4% в годовом выражении, по итогам первого полугодия - на 6,5%. При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне составила 114,7 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 9,6%.
Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин говорил, что структурные изменения занятости и формирование экономики высоких зарплат являются базовыми условиями для сокращения бедности и неравенства в обществе, повышения благополучия российских семей.
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россия, максим орешкин, владимир путин, росстат
РОССИЯ, Максим Орешкин, Владимир Путин, Росстат
Орешкин заявил, что рост зарплат в России сохранится
Орешкин: опережающий рост зарплат в России сохранится
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Рост зарплат в России сохранится, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин.
"У нас опережающий рост зарплат в последние годы есть, и это то, что будет сохраняться", - сказал Орешкин в комментарии для Telegram-канала "Юнашев Live".
Замглавы администрации напомнил, что президент России неоднократно говорил о необходимости формирования в России экономики высоких зарплат.
По последним данным Росстата, реальные зарплаты в России в июне 2026 года выросли на 3,4% в годовом выражении, по итогам первого полугодия - на 6,5%. При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне составила 114,7 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 9,6%.
Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин говорил, что структурные изменения занятости и формирование экономики высоких зарплат являются базовыми условиями для сокращения бедности и неравенства в обществе, повышения благополучия российских семей.