https://1prime.ru/20260914/oreshkin-873262721.html

Орешкин заявил, что рост зарплат в России сохранится

Орешкин заявил, что рост зарплат в России сохранится - 14.09.2026, ПРАЙМ

Орешкин заявил, что рост зарплат в России сохранится

Рост зарплат в России сохранится, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин. | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T10:22+0300

2026-09-14T10:22+0300

2026-09-14T10:22+0300

россия

максим орешкин

владимир путин

росстат

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873262721.jpg?1789370529

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Рост зарплат в России сохранится, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин. "У нас опережающий рост зарплат в последние годы есть, и это то, что будет сохраняться", - сказал Орешкин в комментарии для Telegram-канала "Юнашев Live". Замглавы администрации напомнил, что президент России неоднократно говорил о необходимости формирования в России экономики высоких зарплат. По последним данным Росстата, реальные зарплаты в России в июне 2026 года выросли на 3,4% в годовом выражении, по итогам первого полугодия - на 6,5%. При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне составила 114,7 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 9,6%. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. В декабре прошлого года президент России Владимир Путин говорил, что структурные изменения занятости и формирование экономики высоких зарплат являются базовыми условиями для сокращения бедности и неравенства в обществе, повышения благополучия российских семей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, максим орешкин, владимир путин, росстат