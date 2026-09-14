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Оверчук призвал продолжать проведение форумов регионов России и Монголии - 14.09.2026, ПРАЙМ
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Оверчук призвал продолжать проведение форумов регионов России и Монголии
Оверчук призвал продолжать проведение форумов регионов России и Монголии - 14.09.2026, ПРАЙМ
Оверчук призвал продолжать проведение форумов регионов России и Монголии
Проведение форумов регионов России и Монголии необходимо продолжать, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук. | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T08:30+0300
2026-09-14T08:30+0300
россия
монголия
иркутск
алексей оверчук
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УЛАН-БАТОР, 14 сен - ПРАЙМ. Проведение форумов регионов России и Монголии необходимо продолжать, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук. Второй Форум регионов России и Монголии проходит в Улан-Баторе 14-15 сентября. Российскую делегацию на нем возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук, в работе принимают участие более 220 человек из 14 регионов двух стран. Первый форум состоялся в Иркутске 1-2 декабря 2025 года. "Я говорю от имени российской делегации о том, что проведение подобных форумов необходимо продолжать. И мы уделяем этому вопросу очень большое внимание", - сказал Оверчук в ходе переговоров с первым вице-премьером, министром экономики и развития Монголии Жадамбын Энхбаяром.
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россия, монголия, иркутск, алексей оверчук
РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, Иркутск, Алексей Оверчук
08:30 14.09.2026
 
Оверчук призвал продолжать проведение форумов регионов России и Монголии

Вице-премьер Оверчук: проведение форумов регионов России и Монголии необходимо продолжать

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УЛАН-БАТОР, 14 сен - ПРАЙМ. Проведение форумов регионов России и Монголии необходимо продолжать, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.
Второй Форум регионов России и Монголии проходит в Улан-Баторе 14-15 сентября. Российскую делегацию на нем возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук, в работе принимают участие более 220 человек из 14 регионов двух стран. Первый форум состоялся в Иркутске 1-2 декабря 2025 года.
"Я говорю от имени российской делегации о том, что проведение подобных форумов необходимо продолжать. И мы уделяем этому вопросу очень большое внимание", - сказал Оверчук в ходе переговоров с первым вице-премьером, министром экономики и развития Монголии Жадамбын Энхбаяром.
 
РОССИЯМОНГОЛИЯИркутскАлексей Оверчук
 
 
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