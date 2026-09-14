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Оверчук призвал продолжать проведение форумов регионов России и Монголии

Оверчук призвал продолжать проведение форумов регионов России и Монголии - 14.09.2026, ПРАЙМ

Оверчук призвал продолжать проведение форумов регионов России и Монголии

Проведение форумов регионов России и Монголии необходимо продолжать, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук. | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T08:30+0300

2026-09-14T08:30+0300

2026-09-14T08:30+0300

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монголия

иркутск

алексей оверчук

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УЛАН-БАТОР, 14 сен - ПРАЙМ. Проведение форумов регионов России и Монголии необходимо продолжать, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук. Второй Форум регионов России и Монголии проходит в Улан-Баторе 14-15 сентября. Российскую делегацию на нем возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук, в работе принимают участие более 220 человек из 14 регионов двух стран. Первый форум состоялся в Иркутске 1-2 декабря 2025 года. "Я говорю от имени российской делегации о том, что проведение подобных форумов необходимо продолжать. И мы уделяем этому вопросу очень большое внимание", - сказал Оверчук в ходе переговоров с первым вице-премьером, министром экономики и развития Монголии Жадамбын Энхбаяром.

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россия, монголия, иркутск, алексей оверчук