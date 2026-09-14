https://1prime.ru/20260914/ozon-873284241.html

Ozon начал использовать ПВЗ в качестве мини-складов

Ozon начал использовать ПВЗ в качестве мини-складов - 14.09.2026, ПРАЙМ

Ozon начал использовать ПВЗ в качестве мини-складов

Ozon начал использовать пункты выдачи заказов как мини-склады: невыкупленные и отмененные товары теперь остаются на стеллажах прямо в ПВЗ и продаются оттуда,... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T18:27+0300

2026-09-14T18:27+0300

2026-09-14T18:31+0300

бизнес

ozon

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Ozon начал использовать пункты выдачи заказов как мини-склады: невыкупленные и отмененные товары теперь остаются на стеллажах прямо в ПВЗ и продаются оттуда, сообщил маркетплейс. "Активно обставляем ПВЗ стеллажами, и уже с 10 сентября в некоторых пунктах начали оставаться невыкупы и отмены. Пока это касается не всех ПВЗ, но их число будет быстро расти", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Если клиент откажется от товара или не успеет его выкупить, Ozon разместит его на полке прямо в ПВЗ. После обработки в пункте позиция начнет продаваться как обычно - появится на витрине и после заказа отправится покупателю. "Проверить, какие товары размещены в ПВЗ, можете в разделе "Возвраты и отмены". У них будет статус "На складе Ozon", а вместо адреса укажем "Пункт выдачи Ozon", - добавили в компании, пояснив, что адреса ПВЗ не раскрывают в целях безопасности. Товары, которые не могут быть размещены в ПВЗ, будут отправлены в логистический центр. Это может произойти по двум причинам: если в пункте не будет свободного места и если товар относится к категории крупногабаритных, со сроком годности, ювелирных изделий и ряду других. Все расходы при этом остаются прежними. "Тарифы за логистику рассчитаем в зависимости от кластера, в котором находится пункт", - уточнили в маркетплейсе. Маркетплейс нацелен на то, чтобы продажи из ПВЗ ничем не отличались от продаж из больших логистических центров. "Уже дорабатываем процессы - в октябре можно будет вывозить товары, которые размещены и продаются в ПВЗ, и делать поставки прямо в пункт или кросс-докингом", - заключили в компании. Ранее в августе Ozon сообщил, что будет размещать и продавать товары прямо из пунктов выдачи. Более 80 тысяч ПВЗ Ozon по всей стране смогут работать как небольшие логистические центры - там будут безопасно размещаться товары продавцов, а клиенты смогут заказывать их прямо оттуда.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, ozon