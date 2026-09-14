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Ozon начал использовать ПВЗ в качестве мини-складов - 14.09.2026, ПРАЙМ
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Ozon начал использовать ПВЗ в качестве мини-складов
Ozon начал использовать ПВЗ в качестве мини-складов - 14.09.2026, ПРАЙМ
Ozon начал использовать ПВЗ в качестве мини-складов
Ozon начал использовать пункты выдачи заказов как мини-склады: невыкупленные и отмененные товары теперь остаются на стеллажах прямо в ПВЗ и продаются оттуда,... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T18:27+0300
2026-09-14T18:31+0300
бизнес
ozon
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Ozon начал использовать пункты выдачи заказов как мини-склады: невыкупленные и отмененные товары теперь остаются на стеллажах прямо в ПВЗ и продаются оттуда, сообщил маркетплейс. "Активно обставляем ПВЗ стеллажами, и уже с 10 сентября в некоторых пунктах начали оставаться невыкупы и отмены. Пока это касается не всех ПВЗ, но их число будет быстро расти", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Если клиент откажется от товара или не успеет его выкупить, Ozon разместит его на полке прямо в ПВЗ. После обработки в пункте позиция начнет продаваться как обычно - появится на витрине и после заказа отправится покупателю. "Проверить, какие товары размещены в ПВЗ, можете в разделе "Возвраты и отмены". У них будет статус "На складе Ozon", а вместо адреса укажем "Пункт выдачи Ozon", - добавили в компании, пояснив, что адреса ПВЗ не раскрывают в целях безопасности. Товары, которые не могут быть размещены в ПВЗ, будут отправлены в логистический центр. Это может произойти по двум причинам: если в пункте не будет свободного места и если товар относится к категории крупногабаритных, со сроком годности, ювелирных изделий и ряду других. Все расходы при этом остаются прежними. "Тарифы за логистику рассчитаем в зависимости от кластера, в котором находится пункт", - уточнили в маркетплейсе. Маркетплейс нацелен на то, чтобы продажи из ПВЗ ничем не отличались от продаж из больших логистических центров. "Уже дорабатываем процессы - в октябре можно будет вывозить товары, которые размещены и продаются в ПВЗ, и делать поставки прямо в пункт или кросс-докингом", - заключили в компании. Ранее в августе Ozon сообщил, что будет размещать и продавать товары прямо из пунктов выдачи. Более 80 тысяч ПВЗ Ozon по всей стране смогут работать как небольшие логистические центры - там будут безопасно размещаться товары продавцов, а клиенты смогут заказывать их прямо оттуда.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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бизнес, ozon
Бизнес, Ozon
18:27 14.09.2026 (обновлено: 18:31 14.09.2026)
 
Ozon начал использовать ПВЗ в качестве мини-складов

Ozon начал использовать пункты выдачи заказов как мини-склады

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Ozon начал использовать пункты выдачи заказов как мини-склады: невыкупленные и отмененные товары теперь остаются на стеллажах прямо в ПВЗ и продаются оттуда, сообщил маркетплейс.
"Активно обставляем ПВЗ стеллажами, и уже с 10 сентября в некоторых пунктах начали оставаться невыкупы и отмены. Пока это касается не всех ПВЗ, но их число будет быстро расти", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Если клиент откажется от товара или не успеет его выкупить, Ozon разместит его на полке прямо в ПВЗ. После обработки в пункте позиция начнет продаваться как обычно - появится на витрине и после заказа отправится покупателю.
"Проверить, какие товары размещены в ПВЗ, можете в разделе "Возвраты и отмены". У них будет статус "На складе Ozon", а вместо адреса укажем "Пункт выдачи Ozon", - добавили в компании, пояснив, что адреса ПВЗ не раскрывают в целях безопасности.
Товары, которые не могут быть размещены в ПВЗ, будут отправлены в логистический центр. Это может произойти по двум причинам: если в пункте не будет свободного места и если товар относится к категории крупногабаритных, со сроком годности, ювелирных изделий и ряду других.
Все расходы при этом остаются прежними. "Тарифы за логистику рассчитаем в зависимости от кластера, в котором находится пункт", - уточнили в маркетплейсе.
Маркетплейс нацелен на то, чтобы продажи из ПВЗ ничем не отличались от продаж из больших логистических центров.
"Уже дорабатываем процессы - в октябре можно будет вывозить товары, которые размещены и продаются в ПВЗ, и делать поставки прямо в пункт или кросс-докингом", - заключили в компании.
Ранее в августе Ozon сообщил, что будет размещать и продавать товары прямо из пунктов выдачи. Более 80 тысяч ПВЗ Ozon по всей стране смогут работать как небольшие логистические центры - там будут безопасно размещаться товары продавцов, а клиенты смогут заказывать их прямо оттуда.
 
БизнесOzon
 
 
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