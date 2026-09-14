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Пентагон инвестирует 450 миллионов долларов в компанию по добыче вольфрама

Пентагон инвестирует 450 миллионов долларов в компанию по добыче вольфрама - 14.09.2026, ПРАЙМ

Пентагон инвестирует 450 миллионов долларов в компанию по добыче вольфрама

Американское министерство войны в понедельник объявило, что инвестирует 450 миллионов долларов в компанию по добыче важнейших полезных ископаемых Elmet Group... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T19:01+0300

2026-09-14T19:01+0300

2026-09-14T19:06+0300

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ВАШИНГТОН, 14 сен - ПРАЙМ. Американское министерство войны в понедельник объявило, что инвестирует 450 миллионов долларов в компанию по добыче важнейших полезных ископаемых Elmet Group для усиления мощностей по добыче вольфрама на территории США. "(Министерство - ред.) объявило сегодня о вложении 450 миллионов долларов в Elmet Group в рамках программы анализа и поддержки промышленной базы. Эти стратегические инвестиции укрепят отечественные мощности по производству вольфрама, повысят устойчивость промышленности и боеготовность США, а также помогут обеспечить необходимый материал для оборонно-промышленной базы", - говорится в заявлении ведомства. Инвестиции осуществляются через покупку привилегированных акций компании. В заявлении отмечается, что Elmet Group - это единственная полностью американская компания, занимающаяся производством вольфрамовых и молибденовых материалов и компонентов. Она также участвует более чем в ста программах Пентагона. Ранее в понедельник Блумберг сообщил, что американская горнодобывающая компания Almonty Industries договорилась с властями Руанды о сотрудничестве в области добычи вольфрама для последующей поставки этого металла в США и Европу. Вольфрам считается "стратегически важным" металлом, который, в частности, входит в перечень материалов, подпадающих под китайский экспортный контроль.

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мировая экономика, сша, руанда, европа