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Пентагон инвестирует 450 миллионов долларов в компанию по добыче вольфрама
Пентагон инвестирует 450 миллионов долларов в компанию по добыче вольфрама - 14.09.2026, ПРАЙМ
Пентагон инвестирует 450 миллионов долларов в компанию по добыче вольфрама
Американское министерство войны в понедельник объявило, что инвестирует 450 миллионов долларов в компанию по добыче важнейших полезных ископаемых Elmet Group... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T19:01+0300
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ВАШИНГТОН, 14 сен - ПРАЙМ. Американское министерство войны в понедельник объявило, что инвестирует 450 миллионов долларов в компанию по добыче важнейших полезных ископаемых Elmet Group для усиления мощностей по добыче вольфрама на территории США. "(Министерство - ред.) объявило сегодня о вложении 450 миллионов долларов в Elmet Group в рамках программы анализа и поддержки промышленной базы. Эти стратегические инвестиции укрепят отечественные мощности по производству вольфрама, повысят устойчивость промышленности и боеготовность США, а также помогут обеспечить необходимый материал для оборонно-промышленной базы", - говорится в заявлении ведомства. Инвестиции осуществляются через покупку привилегированных акций компании. В заявлении отмечается, что Elmet Group - это единственная полностью американская компания, занимающаяся производством вольфрамовых и молибденовых материалов и компонентов. Она также участвует более чем в ста программах Пентагона. Ранее в понедельник Блумберг сообщил, что американская горнодобывающая компания Almonty Industries договорилась с властями Руанды о сотрудничестве в области добычи вольфрама для последующей поставки этого металла в США и Европу. Вольфрам считается "стратегически важным" металлом, который, в частности, входит в перечень материалов, подпадающих под китайский экспортный контроль.
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мировая экономика, сша, руанда, европа
Мировая экономика, США, РУАНДА, ЕВРОПА
Пентагон инвестирует 450 миллионов долларов в компанию по добыче вольфрама
Пентагон инвестирует 450 миллионов долларов в Elmet Group для усиления добычи вольфрама
ВАШИНГТОН, 14 сен - ПРАЙМ. Американское министерство войны в понедельник объявило, что инвестирует 450 миллионов долларов в компанию по добыче важнейших полезных ископаемых Elmet Group для усиления мощностей по добыче вольфрама на территории США.
"(Министерство - ред.) объявило сегодня о вложении 450 миллионов долларов в Elmet Group в рамках программы анализа и поддержки промышленной базы. Эти стратегические инвестиции укрепят отечественные мощности по производству вольфрама, повысят устойчивость промышленности и боеготовность США, а также помогут обеспечить необходимый материал для оборонно-промышленной базы", - говорится в заявлении ведомства.
Инвестиции осуществляются через покупку привилегированных акций компании.
В заявлении отмечается, что Elmet Group - это единственная полностью американская компания, занимающаяся производством вольфрамовых и молибденовых материалов и компонентов. Она также участвует более чем в ста программах Пентагона.
Ранее в понедельник Блумберг сообщил, что американская горнодобывающая компания Almonty Industries договорилась с властями Руанды о сотрудничестве в области добычи вольфрама для последующей поставки этого металла в США и Европу.
Вольфрам считается "стратегически важным" металлом, который, в частности, входит в перечень материалов, подпадающих под китайский экспортный контроль.