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Права Бурдина по долгам "Трансаэро" на 174 млрд руб выставляются на торги

Права Бурдина по долгам "Трансаэро" на 174 млрд руб выставляются на торги - 14.09.2026, ПРАЙМ

Права Бурдина по долгам "Трансаэро" на 174 млрд руб выставляются на торги

Права требования по долгам бывшего гендиректора обанкротившейся "Трансаэро" Александра Бурдина перед авиакомпанией на общую сумму около 174 миллиардов рублей... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T17:30+0300

2026-09-14T17:30+0300

2026-09-14T17:36+0300

бизнес

санкт-петербург

ленинградская область

трансаэро

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен – ПРАЙМ. Права требования по долгам бывшего гендиректора обанкротившейся "Трансаэро" Александра Бурдина перед авиакомпанией на общую сумму около 174 миллиардов рублей выставляются на торги, следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Как сообщалось в материалах дела о банкротстве "Трансаэро", с которыми ознакомились РИА Новости, в апреле арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области привлек Бурдина к субсидиарной ответственности по долгам авиакомпании на общую сумму около 246 миллиардов рублей. Одновременно суд произвел замену взыскателя с "Трансаэро" на кредиторов перевозчика в размере требований каждого из них. В итоге задолженность Бурдина перед "Трансаэро" составила около 171,5 миллиарда рублей, более 31,6 миллиона долларов и 1128 евро. Согласно карточке предприятия-банкрота в ЕФРСБ, на торги выставляется "право требования к Бурдину" на сумму долга перед "Трансаэро". Вторым лотом идет право требования к бывшему главбуху авиакомпании Андрею Ковалеву, задолжавшему ей около 469 миллионов рублей. Заявки на участие в торгах, которые проводятся в форме публичного предложения, принимаются с 21 сентября до 19 ноября. Суд еще в 2020 году удовлетворил заявление конкурсного управляющего "Трансаэро" о привлечении Бурдина, который заочно обвиняется в невыплате зарплаты, растрате и злоупотреблении, к субсидиарной ответственности по долгам авиакомпании. Тогда определение точного размера ответственности было приостановлено до окончания расчетов с кредиторами. "Трансаэро" перестала летать в 2015 году. В сентябре 2017 года суд признал ее банкротом. В материалах суда говорится, что обязательства авиакомпании почти в 144 раза превышали стоимость ее реальных активов. До краха "Трансаэро" занимала второе место в РФ по пассажирообороту.

санкт-петербург

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бизнес, санкт-петербург, ленинградская область, трансаэро