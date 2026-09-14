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ЦБ рассказал о продажах акций, купленных по разрешениям
ЦБ рассказал о продажах акций, купленных по разрешениям - 14.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ рассказал о продажах акций, купленных по разрешениям
Общий объем продаж ценных бумаг, приобретенных на основании разрешений в соответствии с указами президента Российской Федерации, за последние три месяца... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T20:07+0300
2026-09-14T20:07+0300
2026-09-14T20:15+0300
бизнес
россия
банк россии
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Общий объем продаж ценных бумаг, приобретенных на основании разрешений в соответствии с указами президента Российской Федерации, за последние три месяца составил около 1,06 миллиарда рублей, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ. "Банк России на регулярной основе осуществляет мониторинг объема продаж ценных бумаг, приобретенных на основании разрешений в соответствии с указами президента Российской Федерации. Общий объем продаж таких ценных бумаг в последние три месяца составил около 1,06 миллиарда рублей. Это были акции российских эмитентов и международных компаний", - говорится в документе. По оценкам Банка России, указанный объем не оказал значимого влияния на ценообразование финансовых инструментов на российском фондовом рынке: его доля в общем объеме торгов акциями на вторичном рынке не превысила 0,01%, сообщил ЦБ.
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бизнес, россия, банк россии
Бизнес, РОССИЯ, Банк России
ЦБ рассказал о продажах акций, купленных по разрешениям
ЦБ: продажи купленных по разрешениям акций за три месяца составили около миллиарда рублей
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Общий объем продаж ценных бумаг, приобретенных на основании разрешений в соответствии с указами президента Российской Федерации, за последние три месяца составил около 1,06 миллиарда рублей, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ.
"Банк России на регулярной основе осуществляет мониторинг объема продаж ценных бумаг, приобретенных на основании разрешений в соответствии с указами президента Российской Федерации. Общий объем продаж таких ценных бумаг в последние три месяца составил около 1,06 миллиарда рублей. Это были акции российских эмитентов и международных компаний", - говорится в документе.
По оценкам Банка России, указанный объем не оказал значимого влияния на ценообразование финансовых инструментов на российском фондовом рынке: его доля в общем объеме торгов акциями на вторичном рынке не превысила 0,01%, сообщил ЦБ.