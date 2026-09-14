Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ рассказал о продажах акций, купленных по разрешениям - 14.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260914/prodazhi-873289658.html
ЦБ рассказал о продажах акций, купленных по разрешениям
ЦБ рассказал о продажах акций, купленных по разрешениям - 14.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ рассказал о продажах акций, купленных по разрешениям
Общий объем продаж ценных бумаг, приобретенных на основании разрешений в соответствии с указами президента Российской Федерации, за последние три месяца... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T20:07+0300
2026-09-14T20:15+0300
бизнес
россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873289658.jpg?1789406157
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Общий объем продаж ценных бумаг, приобретенных на основании разрешений в соответствии с указами президента Российской Федерации, за последние три месяца составил около 1,06 миллиарда рублей, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ. "Банк России на регулярной основе осуществляет мониторинг объема продаж ценных бумаг, приобретенных на основании разрешений в соответствии с указами президента Российской Федерации. Общий объем продаж таких ценных бумаг в последние три месяца составил около 1,06 миллиарда рублей. Это были акции российских эмитентов и международных компаний", - говорится в документе. По оценкам Банка России, указанный объем не оказал значимого влияния на ценообразование финансовых инструментов на российском фондовом рынке: его доля в общем объеме торгов акциями на вторичном рынке не превысила 0,01%, сообщил ЦБ.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, банк россии
Бизнес, РОССИЯ, Банк России
20:07 14.09.2026 (обновлено: 20:15 14.09.2026)
 
ЦБ рассказал о продажах акций, купленных по разрешениям

ЦБ: продажи купленных по разрешениям акций за три месяца составили около миллиарда рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Общий объем продаж ценных бумаг, приобретенных на основании разрешений в соответствии с указами президента Российской Федерации, за последние три месяца составил около 1,06 миллиарда рублей, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ.
"Банк России на регулярной основе осуществляет мониторинг объема продаж ценных бумаг, приобретенных на основании разрешений в соответствии с указами президента Российской Федерации. Общий объем продаж таких ценных бумаг в последние три месяца составил около 1,06 миллиарда рублей. Это были акции российских эмитентов и международных компаний", - говорится в документе.
По оценкам Банка России, указанный объем не оказал значимого влияния на ценообразование финансовых инструментов на российском фондовом рынке: его доля в общем объеме торгов акциями на вторичном рынке не превысила 0,01%, сообщил ЦБ.
 
БизнесРОССИЯБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала