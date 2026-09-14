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Немецкий профсоюз призвал сотрудников автозаводов выйти на протесты

Немецкий профсоюз призвал сотрудников автозаводов выйти на протесты - 14.09.2026, ПРАЙМ

Немецкий профсоюз призвал сотрудников автозаводов выйти на протесты

Крупнейший профсоюз Германии IG Metall призвал сотрудников немецких автомобильных заводов выйти на протестные акции против массовых сокращений в отрасли. | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T19:37+0300

2026-09-14T19:37+0300

2026-09-14T19:37+0300

бизнес

промышленность

германия

ig metall

volkswagen

handelsblatt

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БЕРЛИН, 14 сен - ПРАЙМ. Крупнейший профсоюз Германии IG Metall призвал сотрудников немецких автомобильных заводов выйти на протестные акции против массовых сокращений в отрасли. "Двадцать первого сентября работники автомобильной промышленности по всей Германии дадут четкий сигнал - по всей стране пройдут многочисленные акции на предприятиях компаний-поставщиков (автокомпонентов – ред.) и автопроизводителей", - говорится в сообщении на сайте профсоюза. Профсоюз указал, что сейчас сокращение рабочих мест, перенос производств и закрытие предприятий стали тенденцией в промышленности Германии. Как сообщает IG Metall, только в 2025 году руководители компаний сократили более 50 тысяч рабочих мест в автомобильной промышленности. "При этом ясно одно: отрасль не выйдет из кризиса и не станет более конкурентоспособной за счет мер жесткой экономии. Для этого необходимы инвестиции и инновации", - отметил профсоюз. Газета Bild писала в начале сентября, что наблюдательный совет автоконцерна Volkswagen принял план реструктуризации и сокращения мощностей компании. По информации издания, издержки составят минимум 6,6 миллиарда евро. Журнал Spiegel также сообщал о планах Volkswagen поэтапно закрыть четыре завода в Германии до 2034 года. Газета Handelsblatt писала, что Mercedes-Benz Group AG оставит 90 тысяч своих сотрудников в Германии без ежегодной премии. Руководство компании также планирует увеличить продолжительность рабочей недели без доплаты. По оценкам Handelsblatt, сэкономленная сумма может составить более 10 миллионов евро.

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бизнес, промышленность, германия, ig metall, volkswagen, handelsblatt