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Немецкий профсоюз призвал сотрудников автозаводов выйти на протесты - 14.09.2026, ПРАЙМ
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Немецкий профсоюз призвал сотрудников автозаводов выйти на протесты
Немецкий профсоюз призвал сотрудников автозаводов выйти на протесты - 14.09.2026, ПРАЙМ
Немецкий профсоюз призвал сотрудников автозаводов выйти на протесты
Крупнейший профсоюз Германии IG Metall призвал сотрудников немецких автомобильных заводов выйти на протестные акции против массовых сокращений в отрасли. | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T19:37+0300
2026-09-14T19:37+0300
бизнес
промышленность
германия
ig metall
volkswagen
handelsblatt
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БЕРЛИН, 14 сен - ПРАЙМ. Крупнейший профсоюз Германии IG Metall призвал сотрудников немецких автомобильных заводов выйти на протестные акции против массовых сокращений в отрасли. "Двадцать первого сентября работники автомобильной промышленности по всей Германии дадут четкий сигнал - по всей стране пройдут многочисленные акции на предприятиях компаний-поставщиков (автокомпонентов – ред.) и автопроизводителей", - говорится в сообщении на сайте профсоюза. Профсоюз указал, что сейчас сокращение рабочих мест, перенос производств и закрытие предприятий стали тенденцией в промышленности Германии. Как сообщает IG Metall, только в 2025 году руководители компаний сократили более 50 тысяч рабочих мест в автомобильной промышленности. "При этом ясно одно: отрасль не выйдет из кризиса и не станет более конкурентоспособной за счет мер жесткой экономии. Для этого необходимы инвестиции и инновации", - отметил профсоюз. Газета Bild писала в начале сентября, что наблюдательный совет автоконцерна Volkswagen принял план реструктуризации и сокращения мощностей компании. По информации издания, издержки составят минимум 6,6 миллиарда евро. Журнал Spiegel также сообщал о планах Volkswagen поэтапно закрыть четыре завода в Германии до 2034 года. Газета Handelsblatt писала, что Mercedes-Benz Group AG оставит 90 тысяч своих сотрудников в Германии без ежегодной премии. Руководство компании также планирует увеличить продолжительность рабочей недели без доплаты. По оценкам Handelsblatt, сэкономленная сумма может составить более 10 миллионов евро.
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бизнес, промышленность, германия, ig metall, volkswagen, handelsblatt
Бизнес, Промышленность, ГЕРМАНИЯ, IG Metall, Volkswagen, Handelsblatt
19:37 14.09.2026
 
Немецкий профсоюз призвал сотрудников автозаводов выйти на протесты

Профсоюз IG Metall призвал работников автомобильных заводов выйти на протесты

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БЕРЛИН, 14 сен - ПРАЙМ. Крупнейший профсоюз Германии IG Metall призвал сотрудников немецких автомобильных заводов выйти на протестные акции против массовых сокращений в отрасли.
"Двадцать первого сентября работники автомобильной промышленности по всей Германии дадут четкий сигнал - по всей стране пройдут многочисленные акции на предприятиях компаний-поставщиков (автокомпонентов – ред.) и автопроизводителей", - говорится в сообщении на сайте профсоюза.
Профсоюз указал, что сейчас сокращение рабочих мест, перенос производств и закрытие предприятий стали тенденцией в промышленности Германии. Как сообщает IG Metall, только в 2025 году руководители компаний сократили более 50 тысяч рабочих мест в автомобильной промышленности.
"При этом ясно одно: отрасль не выйдет из кризиса и не станет более конкурентоспособной за счет мер жесткой экономии. Для этого необходимы инвестиции и инновации", - отметил профсоюз.
Газета Bild писала в начале сентября, что наблюдательный совет автоконцерна Volkswagen принял план реструктуризации и сокращения мощностей компании. По информации издания, издержки составят минимум 6,6 миллиарда евро. Журнал Spiegel также сообщал о планах Volkswagen поэтапно закрыть четыре завода в Германии до 2034 года.
Газета Handelsblatt писала, что Mercedes-Benz Group AG оставит 90 тысяч своих сотрудников в Германии без ежегодной премии. Руководство компании также планирует увеличить продолжительность рабочей недели без доплаты. По оценкам Handelsblatt, сэкономленная сумма может составить более 10 миллионов евро.
 
БизнесПромышленностьГЕРМАНИЯIG MetallVolkswagenHandelsblatt
 
 
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