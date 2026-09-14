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Протекционизм не повысит конкурентоспособность Европы, заявили в Китае
Протекционизм не повысит конкурентоспособность Европы, заявили в Китае - 14.09.2026, ПРАЙМ
Протекционизм не повысит конкурентоспособность Европы, заявили в Китае
Протекционизм не повысит конкурентоспособность Европы, он лишит потребителей высококачественных товаров по разумным ценам и поднимет инфляцию, заявил в... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T18:13+0300
2026-09-14T18:13+0300
2026-09-14T18:13+0300
мировая экономика
европа
китай
ван и
жан-ноэль барро
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ПЕКИН, 14 сен – ПРАЙМ. Протекционизм не повысит конкурентоспособность Европы, он лишит потребителей высококачественных товаров по разумным ценам и поднимет инфляцию, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро. "Китай и Европа должны поддерживать партнерство, придерживаться принципов взаимной выгоды и взаимного выигрыша, сохранять взаимную открытость, надлежащим образом решать текущие торгово-экономические трения путем конструктивного диалога и избегать эскалации конфронтации", - заявил Ван И, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он подчеркнул, что "протекционизм не повысит конкурентоспособность Европы, напротив, он лишит потребителей качественных товаров по разумным ценам, поднимет инфляцию и затормозит процесс "зеленой" трансформации".
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мировая экономика, европа, китай, ван и, жан-ноэль барро
Мировая экономика, ЕВРОПА, КИТАЙ, Ван И, Жан-Ноэль Барро
Протекционизм не повысит конкурентоспособность Европы, заявили в Китае
Ван И: протекционизм не повысит конкурентоспособность ЕС, а лишит его доступных товаров