https://1prime.ru/20260914/protektsionizm-873283296.html

Протекционизм не повысит конкурентоспособность Европы, заявили в Китае

Протекционизм не повысит конкурентоспособность Европы, заявили в Китае - 14.09.2026, ПРАЙМ

Протекционизм не повысит конкурентоспособность Европы, заявили в Китае

Протекционизм не повысит конкурентоспособность Европы, он лишит потребителей высококачественных товаров по разумным ценам и поднимет инфляцию, заявил в... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T18:13+0300

2026-09-14T18:13+0300

2026-09-14T18:13+0300

мировая экономика

европа

китай

ван и

жан-ноэль барро

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ПЕКИН, 14 сен – ПРАЙМ. Протекционизм не повысит конкурентоспособность Европы, он лишит потребителей высококачественных товаров по разумным ценам и поднимет инфляцию, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро. "Китай и Европа должны поддерживать партнерство, придерживаться принципов взаимной выгоды и взаимного выигрыша, сохранять взаимную открытость, надлежащим образом решать текущие торгово-экономические трения путем конструктивного диалога и избегать эскалации конфронтации", - заявил Ван И, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он подчеркнул, что "протекционизм не повысит конкурентоспособность Европы, напротив, он лишит потребителей качественных товаров по разумным ценам, поднимет инфляцию и затормозит процесс "зеленой" трансформации".

европа

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, европа, китай, ван и, жан-ноэль барро