https://1prime.ru/20260914/rosselhoznadzor-873280449.html

Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию семян из Мексики, Чехии и Молдавии

Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию семян из Мексики, Чехии и Молдавии - 14.09.2026, ПРАЙМ

Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию семян из Мексики, Чехии и Молдавии

Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию семян и посадочного материала с сопроводительными документами Мексики, Чехии и Молдавии из-за истечения срока... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T17:03+0300

2026-09-14T17:03+0300

2026-09-14T17:03+0300

россия

мексика

чехия

молдавия

россельхознадзор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873280449.jpg?1789394588

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию семян и посадочного материала с сопроводительными документами Мексики, Чехии и Молдавии из-за истечения срока компетентности лабораторий этих стран, сообщила служба. "Россельхознадзор информирует о прекращении ввоза в Россию семян и посадочного материала в сопровождении документов, выданных семеноводческими лабораториями Мексики, Чехии и Молдовы. В сентябре 2026 года закончился срок компетентности следующих иностранных лабораторий по испытанию семян сельскохозяйственных растений", - говорится в сообщении. Уточняется, что 7 сентября 2026 года срок истек у профильного учреждения Мексики, 14 сентября - Молдавии и 15 сентября истечет у лаборатории Чехии. "Указанные лаборатории являлись единственными на территории этих стран, чья компетентность была подтверждена Россельхознадзором по итогам аудита в 2023 году", - отметили в службе. Там объяснили, что по истечении трех лет со дня проведения последнего аудита иностранные лаборатории подлежат повторному аудиту, который до настоящего времени не проведен в связи с отсутствием заявок от них. "Ввоз в Россию семенного материала в сопровождении документов, выданных вышеуказанными зарубежными лабораториями, невозможен до проведения повторного аудита. Россельхознадзор уведомил о данной ситуации государственные органы Мексики, Чехии и Молдовы", - подчеркнули в ведомстве. При этом семена из этих стран могут поставляться в Россию с документами, выданными компетентными лабораториями других стран, прошедшими процедуру аудита.

мексика

чехия

молдавия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мексика, чехия, молдавия, россельхознадзор