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Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию семян из Мексики, Чехии и Молдавии - 14.09.2026, ПРАЙМ
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Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию семян из Мексики, Чехии и Молдавии
Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию семян из Мексики, Чехии и Молдавии - 14.09.2026, ПРАЙМ
Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию семян из Мексики, Чехии и Молдавии
Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию семян и посадочного материала с сопроводительными документами Мексики, Чехии и Молдавии из-за истечения срока... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T17:03+0300
2026-09-14T17:03+0300
россия
мексика
чехия
молдавия
россельхознадзор
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию семян и посадочного материала с сопроводительными документами Мексики, Чехии и Молдавии из-за истечения срока компетентности лабораторий этих стран, сообщила служба. "Россельхознадзор информирует о прекращении ввоза в Россию семян и посадочного материала в сопровождении документов, выданных семеноводческими лабораториями Мексики, Чехии и Молдовы. В сентябре 2026 года закончился срок компетентности следующих иностранных лабораторий по испытанию семян сельскохозяйственных растений", - говорится в сообщении. Уточняется, что 7 сентября 2026 года срок истек у профильного учреждения Мексики, 14 сентября - Молдавии и 15 сентября истечет у лаборатории Чехии. "Указанные лаборатории являлись единственными на территории этих стран, чья компетентность была подтверждена Россельхознадзором по итогам аудита в 2023 году", - отметили в службе. Там объяснили, что по истечении трех лет со дня проведения последнего аудита иностранные лаборатории подлежат повторному аудиту, который до настоящего времени не проведен в связи с отсутствием заявок от них. "Ввоз в Россию семенного материала в сопровождении документов, выданных вышеуказанными зарубежными лабораториями, невозможен до проведения повторного аудита. Россельхознадзор уведомил о данной ситуации государственные органы Мексики, Чехии и Молдовы", - подчеркнули в ведомстве. При этом семена из этих стран могут поставляться в Россию с документами, выданными компетентными лабораториями других стран, прошедшими процедуру аудита.
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россия, мексика, чехия, молдавия, россельхознадзор
РОССИЯ, МЕКСИКА, ЧЕХИЯ, МОЛДАВИЯ, Россельхознадзор
17:03 14.09.2026
 
Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию семян из Мексики, Чехии и Молдавии

Россельхознадзор ограничил ввоз семян из Мексики, Чехии и Молдавии

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию семян и посадочного материала с сопроводительными документами Мексики, Чехии и Молдавии из-за истечения срока компетентности лабораторий этих стран, сообщила служба.
"Россельхознадзор информирует о прекращении ввоза в Россию семян и посадочного материала в сопровождении документов, выданных семеноводческими лабораториями Мексики, Чехии и Молдовы. В сентябре 2026 года закончился срок компетентности следующих иностранных лабораторий по испытанию семян сельскохозяйственных растений", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 7 сентября 2026 года срок истек у профильного учреждения Мексики, 14 сентября - Молдавии и 15 сентября истечет у лаборатории Чехии.
"Указанные лаборатории являлись единственными на территории этих стран, чья компетентность была подтверждена Россельхознадзором по итогам аудита в 2023 году", - отметили в службе.
Там объяснили, что по истечении трех лет со дня проведения последнего аудита иностранные лаборатории подлежат повторному аудиту, который до настоящего времени не проведен в связи с отсутствием заявок от них.
"Ввоз в Россию семенного материала в сопровождении документов, выданных вышеуказанными зарубежными лабораториями, невозможен до проведения повторного аудита. Россельхознадзор уведомил о данной ситуации государственные органы Мексики, Чехии и Молдовы", - подчеркнули в ведомстве.
При этом семена из этих стран могут поставляться в Россию с документами, выданными компетентными лабораториями других стран, прошедшими процедуру аудита.
 
РОССИЯМЕКСИКАЧЕХИЯМОЛДАВИЯРоссельхознадзор
 
 
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