https://1prime.ru/20260914/rosselhoznadzor-873282378.html
Россельхознадзор получил одно обращение после вакцинации кошек "Мультифел"
Россельхознадзор получил одно обращение после вакцинации кошек "Мультифел" - 14.09.2026, ПРАЙМ
Россельхознадзор получил одно обращение после вакцинации кошек "Мультифел"
Россельхознадзор получил одно обращение по факту гибели животного после применения вакцины для кошек "Мультифел", информация направлена производителю, сообщили... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T17:51+0300
2026-09-14T17:51+0300
2026-09-14T17:51+0300
общество
россельхознадзор
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Россельхознадзор получил одно обращение по факту гибели животного после применения вакцины для кошек "Мультифел", информация направлена производителю, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"По факту гибели животного после иммунизации вакциной против панлейкопении, инфекционного ринотрахеита и калицивирусной инфекции кошек "Мультифел" в Россельхознадзор поступило одно обращение", - говорится в сообщении.
Ведомство отправило эту информацию производителю ООО "Ветбиохим" для проведения мероприятий в соответствии с законодательством России, добавили в Россельхознадзоре.
Кроме того, в подведомственном Россельхознадзору экспертном учреждении проводится исследование образцов вакцины "Мультифел" на безопасность, качество и эффективность лекарственного препарата.
Как сообщали 3 сентября РИА Новости в "Ветбиохиме", официальных жалоб от владельцев кошек на побочные эффекты после применения вакцины "Мультифел" в компанию не поступало.
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общество , россельхознадзор
Общество , Россельхознадзор
Россельхознадзор получил одно обращение после вакцинации кошек "Мультифел"
Россельхознадзор получил обращение по факту гибели кошки после вакцины "Мультифел"
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Россельхознадзор получил одно обращение по факту гибели животного после применения вакцины для кошек "Мультифел", информация направлена производителю, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"По факту гибели животного после иммунизации вакциной против панлейкопении, инфекционного ринотрахеита и калицивирусной инфекции кошек "Мультифел" в Россельхознадзор поступило одно обращение", - говорится в сообщении.
Ведомство отправило эту информацию производителю ООО "Ветбиохим" для проведения мероприятий в соответствии с законодательством России, добавили в Россельхознадзоре.
Кроме того, в подведомственном Россельхознадзору экспертном учреждении проводится исследование образцов вакцины "Мультифел" на безопасность, качество и эффективность лекарственного препарата.
Как сообщали 3 сентября РИА Новости в "Ветбиохиме", официальных жалоб от владельцев кошек на побочные эффекты после применения вакцины "Мультифел" в компанию не поступало.