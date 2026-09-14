https://1prime.ru/20260914/rosselhoznadzor-873282378.html

Россельхознадзор получил одно обращение после вакцинации кошек "Мультифел"

Россельхознадзор получил одно обращение после вакцинации кошек "Мультифел" - 14.09.2026, ПРАЙМ

Россельхознадзор получил одно обращение после вакцинации кошек "Мультифел"

Россельхознадзор получил одно обращение по факту гибели животного после применения вакцины для кошек "Мультифел", информация направлена производителю, сообщили... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T17:51+0300

2026-09-14T17:51+0300

2026-09-14T17:51+0300

общество

россельхознадзор

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Россельхознадзор получил одно обращение по факту гибели животного после применения вакцины для кошек "Мультифел", информация направлена производителю, сообщили РИА Новости в ведомстве. "По факту гибели животного после иммунизации вакциной против панлейкопении, инфекционного ринотрахеита и калицивирусной инфекции кошек "Мультифел" в Россельхознадзор поступило одно обращение", - говорится в сообщении. Ведомство отправило эту информацию производителю ООО "Ветбиохим" для проведения мероприятий в соответствии с законодательством России, добавили в Россельхознадзоре. Кроме того, в подведомственном Россельхознадзору экспертном учреждении проводится исследование образцов вакцины "Мультифел" на безопасность, качество и эффективность лекарственного препарата. Как сообщали 3 сентября РИА Новости в "Ветбиохиме", официальных жалоб от владельцев кошек на побочные эффекты после применения вакцины "Мультифел" в компанию не поступало.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россельхознадзор