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Россия увеличила объем перевозок на участке от Улан-Удэ до Наушки

Россия увеличила объем перевозок на участке от Улан-Удэ до Наушки - 14.09.2026, ПРАЙМ

Россия увеличила объем перевозок на участке от Улан-Удэ до Наушки

Российская сторона уже осуществила все необходимые мероприятия для увеличения объема перевозок на российском участке от Улан-Удэ до пограничной с Монголией... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T06:23+0300

2026-09-14T06:23+0300

2026-09-14T06:23+0300

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УЛАН-БАТОР, 14 сен - ПРАЙМ. Российская сторона уже осуществила все необходимые мероприятия для увеличения объема перевозок на российском участке от Улан-Удэ до пограничной с Монголией станции Наушки, заявил первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Сергей Павлов. Павлов выступил на панельной сессии "Транспортная взаимосвязанность и приграничное сотрудничество: роль регионов Монголии и России в развитии евразийских транспортных коридоров" второго Форума регионов России и Монголии, который проходит в Улан-Баторе 14-15 сентября. Первый форум состоялся в Иркутске 1-2 декабря 2025 года. "Если говорить про участок российской стороны, то у нас завершены мероприятия по удлинению путей приемо-отправочного парка, реконструкции комплекса на станции Наушки, а также выполнены все мероприятия по увеличению объема перевозок на участке от Улан-Удэ до (погранпункта - ред.) Наушки", - сказал он. На эти цели российская сторона уже потратила около 40 миллионов долларов, уточнил Павлов. Китайская сторона также наращивает производственные мощности: к 2030 году она увеличит возможности приема по станции Эрлянь как транзитных контейнерных поездов, так и поездов с экспортным грузом из Монголии, добавил он. Улан-Баторская железная дорога - совместное предприятие России и Монголии в пропорции 50/50, протяженность сети составляет около 1,8 тысячи километров. По ней проходит главный транзитный коридор Россия - Монголия - Китай.

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