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Россия увеличила объем перевозок на участке от Улан-Удэ до Наушки
Россия увеличила объем перевозок на участке от Улан-Удэ до Наушки - 14.09.2026, ПРАЙМ
Россия увеличила объем перевозок на участке от Улан-Удэ до Наушки
Российская сторона уже осуществила все необходимые мероприятия для увеличения объема перевозок на российском участке от Улан-Удэ до пограничной с Монголией... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T06:23+0300
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УЛАН-БАТОР, 14 сен - ПРАЙМ. Российская сторона уже осуществила все необходимые мероприятия для увеличения объема перевозок на российском участке от Улан-Удэ до пограничной с Монголией станции Наушки, заявил первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Сергей Павлов.
Павлов выступил на панельной сессии "Транспортная взаимосвязанность и приграничное сотрудничество: роль регионов Монголии и России в развитии евразийских транспортных коридоров" второго Форума регионов России и Монголии, который проходит в Улан-Баторе 14-15 сентября. Первый форум состоялся в Иркутске 1-2 декабря 2025 года.
"Если говорить про участок российской стороны, то у нас завершены мероприятия по удлинению путей приемо-отправочного парка, реконструкции комплекса на станции Наушки, а также выполнены все мероприятия по увеличению объема перевозок на участке от Улан-Удэ до (погранпункта - ред.) Наушки", - сказал он.
На эти цели российская сторона уже потратила около 40 миллионов долларов, уточнил Павлов. Китайская сторона также наращивает производственные мощности: к 2030 году она увеличит возможности приема по станции Эрлянь как транзитных контейнерных поездов, так и поездов с экспортным грузом из Монголии, добавил он.
Улан-Баторская железная дорога - совместное предприятие России и Монголии в пропорции 50/50, протяженность сети составляет около 1,8 тысячи километров. По ней проходит главный транзитный коридор Россия - Монголия - Китай.
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Бизнес, РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, Улан-Удэ, Иркутск, РЖД
Россия увеличила объем перевозок на участке от Улан-Удэ до Наушки
Замглавы РЖД Павлов: Россия увеличила объем перевозок на участке от Улан-Удэ до Наушек
УЛАН-БАТОР, 14 сен - ПРАЙМ. Российская сторона уже осуществила все необходимые мероприятия для увеличения объема перевозок на российском участке от Улан-Удэ до пограничной с Монголией станции Наушки, заявил первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Сергей Павлов.
Павлов выступил на панельной сессии "Транспортная взаимосвязанность и приграничное сотрудничество: роль регионов Монголии и России в развитии евразийских транспортных коридоров" второго Форума регионов России и Монголии, который проходит в Улан-Баторе 14-15 сентября. Первый форум состоялся в Иркутске 1-2 декабря 2025 года.
"Если говорить про участок российской стороны, то у нас завершены мероприятия по удлинению путей приемо-отправочного парка, реконструкции комплекса на станции Наушки, а также выполнены все мероприятия по увеличению объема перевозок на участке от Улан-Удэ до (погранпункта - ред.) Наушки", - сказал он.
На эти цели российская сторона уже потратила около 40 миллионов долларов, уточнил Павлов. Китайская сторона также наращивает производственные мощности: к 2030 году она увеличит возможности приема по станции Эрлянь как транзитных контейнерных поездов, так и поездов с экспортным грузом из Монголии, добавил он.
Улан-Баторская железная дорога - совместное предприятие России и Монголии в пропорции 50/50, протяженность сети составляет около 1,8 тысячи километров. По ней проходит главный транзитный коридор Россия - Монголия - Китай.