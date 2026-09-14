https://1prime.ru/20260914/rossija-873258788.html
Россия активизировала деловые контакты с Монголией, заявил Оверчук
Россия активизировала деловые контакты с Монголией, заявил Оверчук - 14.09.2026, ПРАЙМ
Россия активизировала деловые контакты с Монголией, заявил Оверчук
России удалось активизировать деловые контакты с Монголией, заявил в понедельник вице-премьер Алексей Оверчук. | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T08:12+0300
2026-09-14T08:12+0300
2026-09-14T08:12+0300
россия
монголия
иркутск
алексей оверчук
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873258788.jpg?1789362727
УЛАН-БАТОР, 14 сен - ПРАЙМ. России удалось активизировать деловые контакты с Монголией, заявил в понедельник вице-премьер Алексей Оверчук.
Второй Форум регионов России и Монголии проходит в Улан-Баторе 14-15 сентября. Российскую делегацию на нем возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук, в работе принимают участие более 220 человек из 14 регионов двух стран. Первый форум состоялся в Иркутске 1-2 декабря 2025 года.
"Вот так и завязываются деловые связи, деловые контакты, возникает торговля: люди сами ищут себе партнеров и переходят между столами - это и есть самое живое общение. Самое лучшее, что могло произойти, то, что нам удалось активизировать эти контакты между Российской Федерацией и Монголией. Это очень важно для установления в будущем долгосрочного сотрудничества именно в сфере экономики", - сказал Оверчук в ходе переговоров с первым вице-премьером, министром экономики и развития Монголии Жадамбын Энхбаяром.
монголия
иркутск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, монголия, иркутск, алексей оверчук
РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, Иркутск, Алексей Оверчук
Россия активизировала деловые контакты с Монголией, заявил Оверчук
Вице-премьер Оверчук: России удалось активизировать деловые контакты с Монголией
УЛАН-БАТОР, 14 сен - ПРАЙМ. России удалось активизировать деловые контакты с Монголией, заявил в понедельник вице-премьер Алексей Оверчук.
Второй Форум регионов России и Монголии проходит в Улан-Баторе 14-15 сентября. Российскую делегацию на нем возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук, в работе принимают участие более 220 человек из 14 регионов двух стран. Первый форум состоялся в Иркутске 1-2 декабря 2025 года.
"Вот так и завязываются деловые связи, деловые контакты, возникает торговля: люди сами ищут себе партнеров и переходят между столами - это и есть самое живое общение. Самое лучшее, что могло произойти, то, что нам удалось активизировать эти контакты между Российской Федерацией и Монголией. Это очень важно для установления в будущем долгосрочного сотрудничества именно в сфере экономики", - сказал Оверчук в ходе переговоров с первым вице-премьером, министром экономики и развития Монголии Жадамбын Энхбаяром.