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Россия активизировала деловые контакты с Монголией, заявил Оверчук

Россия активизировала деловые контакты с Монголией, заявил Оверчук - 14.09.2026, ПРАЙМ

Россия активизировала деловые контакты с Монголией, заявил Оверчук

России удалось активизировать деловые контакты с Монголией, заявил в понедельник вице-премьер Алексей Оверчук. | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T08:12+0300

2026-09-14T08:12+0300

2026-09-14T08:12+0300

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УЛАН-БАТОР, 14 сен - ПРАЙМ. России удалось активизировать деловые контакты с Монголией, заявил в понедельник вице-премьер Алексей Оверчук. Второй Форум регионов России и Монголии проходит в Улан-Баторе 14-15 сентября. Российскую делегацию на нем возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук, в работе принимают участие более 220 человек из 14 регионов двух стран. Первый форум состоялся в Иркутске 1-2 декабря 2025 года. "Вот так и завязываются деловые связи, деловые контакты, возникает торговля: люди сами ищут себе партнеров и переходят между столами - это и есть самое живое общение. Самое лучшее, что могло произойти, то, что нам удалось активизировать эти контакты между Российской Федерацией и Монголией. Это очень важно для установления в будущем долгосрочного сотрудничества именно в сфере экономики", - сказал Оверчук в ходе переговоров с первым вице-премьером, министром экономики и развития Монголии Жадамбын Энхбаяром.

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россия, монголия, иркутск, алексей оверчук