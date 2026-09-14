https://1prime.ru/20260914/rossija-873261834.html
Россия продолжит работу в G20 для построения многополярного мира
Россия продолжит работу в G20 для построения многополярного мира - 14.09.2026, ПРАЙМ
Россия продолжит работу в G20 для построения многополярного мира
Россия вместе с партнерами будет продолжать работу в "Группе двадцати" для построения многополярного мира, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T09:51+0300
2026-09-14T09:51+0300
2026-09-14T09:51+0300
россия
мировая экономика
москва
сша
мид рф
мид
атэс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873261834.jpg?1789368701
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Россия вместе с партнерами будет продолжать работу в "Группе двадцати" для построения многополярного мира, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
В своем Telegram-канале он отметил, что Россия тесно сотрудничает с дружественными членами "Группы двадцати". Для Москвы важно продолжение в "двадцатке" равноправного диалога и учет там интересов стран глобального Юга и Востока. При этом G20 должна концентрироваться на экономических задачах, добавил дипломат.
"Намерены и далее сообща работать в G20 в интересах построения многополярного мира и справедливых международных институтов", - подчеркнул Бердыев.
"Группа двадцати" включает страны с крупнейшими экономиками, Африканский и Европейский союзы. В 2026 году председателем "двадцатки" выступают США.
москва
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, москва, сша, мид рф, мид, атэс
РОССИЯ, Мировая экономика, МОСКВА, США, МИД РФ, МИД, АТЭС
Россия продолжит работу в G20 для построения многополярного мира
Посол Бердыев: Россия продолжит работу в G20 для построения многополярного мира
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Россия вместе с партнерами будет продолжать работу в "Группе двадцати" для построения многополярного мира, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
В своем Telegram-канале он отметил, что Россия тесно сотрудничает с дружественными членами "Группы двадцати". Для Москвы важно продолжение в "двадцатке" равноправного диалога и учет там интересов стран глобального Юга и Востока. При этом G20 должна концентрироваться на экономических задачах, добавил дипломат.
"Намерены и далее сообща работать в G20 в интересах построения многополярного мира и справедливых международных институтов", - подчеркнул Бердыев.
"Группа двадцати" включает страны с крупнейшими экономиками, Африканский и Европейский союзы. В 2026 году председателем "двадцатки" выступают США.