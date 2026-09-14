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Россия продолжит работу в G20 для построения многополярного мира - 14.09.2026, ПРАЙМ
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Россия продолжит работу в G20 для построения многополярного мира
Россия продолжит работу в G20 для построения многополярного мира - 14.09.2026, ПРАЙМ
Россия продолжит работу в G20 для построения многополярного мира
Россия вместе с партнерами будет продолжать работу в "Группе двадцати" для построения многополярного мира, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T09:51+0300
2026-09-14T09:51+0300
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Россия вместе с партнерами будет продолжать работу в "Группе двадцати" для построения многополярного мира, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев. В своем Telegram-канале он отметил, что Россия тесно сотрудничает с дружественными членами "Группы двадцати". Для Москвы важно продолжение в "двадцатке" равноправного диалога и учет там интересов стран глобального Юга и Востока. При этом G20 должна концентрироваться на экономических задачах, добавил дипломат. "Намерены и далее сообща работать в G20 в интересах построения многополярного мира и справедливых международных институтов", - подчеркнул Бердыев. "Группа двадцати" включает страны с крупнейшими экономиками, Африканский и Европейский союзы. В 2026 году председателем "двадцатки" выступают США.
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россия, мировая экономика, москва, сша, мид рф, мид, атэс
РОССИЯ, Мировая экономика, МОСКВА, США, МИД РФ, МИД, АТЭС
09:51 14.09.2026
 
Россия продолжит работу в G20 для построения многополярного мира

Посол Бердыев: Россия продолжит работу в G20 для построения многополярного мира

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Россия вместе с партнерами будет продолжать работу в "Группе двадцати" для построения многополярного мира, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
В своем Telegram-канале он отметил, что Россия тесно сотрудничает с дружественными членами "Группы двадцати". Для Москвы важно продолжение в "двадцатке" равноправного диалога и учет там интересов стран глобального Юга и Востока. При этом G20 должна концентрироваться на экономических задачах, добавил дипломат.
"Намерены и далее сообща работать в G20 в интересах построения многополярного мира и справедливых международных институтов", - подчеркнул Бердыев.
"Группа двадцати" включает страны с крупнейшими экономиками, Африканский и Европейский союзы. В 2026 году председателем "двадцатки" выступают США.
 
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