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На стенде "Росатома" в Вене открылась российская экспозиция
На стенде "Росатома" в Вене открылась российская экспозиция - 14.09.2026, ПРАЙМ
На стенде "Росатома" в Вене открылась российская экспозиция
Ключевые технологии и решения "Росатома" представлены на стенде России, который открылся на полях 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, сообщило... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T16:32+0300
2026-09-14T16:32+0300
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вена
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алексей лихачев
магатэ
росатом
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ВЕНА, 14 сен - ПРАЙМ. Ключевые технологии и решения "Росатома" представлены на стенде России, который открылся на полях 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, сообщило российское постпредство при международных организациях в Вене. "На полях 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ состоялось торжественное открытие стенда Российской Федерации", - сообщило постпредство. В церемонии открытия приняли участие генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Глава госкорпорации напомнил, что СССР выступил сооснователем МАГАТЭ, а Россия на протяжении 70 лет поддерживает агентство как главную международную организацию в сфере мирного использования атомной энергии. Особое внимание на стенде уделено малой атомной энергетике - направлению, в котором Россия обладает многолетним практическим опытом. На экспозиции также представлены проекты плавучих энергоблоков и малых модульных реакторов. Так, например, отмечается, что уже более шести лет надежно работает единственная в мире плавучая АЭС "Академик Ломоносов". Отдельное направление экспозиции - использование атомной энергии для обеспечения крупных центров обработки данных. "Только что открыл российскую экспозицию "Росатома" на Генеральной конференции МАГАТЭ. В этом году основное внимание на стенде уделено плавучим атомным электростанциям и малым модульным реакторам - двум направлениям, которые вызывают все больший интерес по мере того, как страны ищут новые способы использования атомной энергии", - написал Гросси в соцсети Х.
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технологии, россия, вена, рафаэль гросси, алексей лихачев, магатэ, росатом
Технологии, РОССИЯ, Вена, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Росатом
На стенде "Росатома" в Вене открылась российская экспозиция
На стенде России в Вене представлены ключевые технологии и решения "Росатома"
ВЕНА, 14 сен - ПРАЙМ. Ключевые технологии и решения "Росатома" представлены на стенде России, который открылся на полях 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, сообщило российское постпредство при международных организациях в Вене.
"На полях 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ состоялось торжественное открытие стенда Российской Федерации", - сообщило постпредство. В церемонии открытия приняли участие генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Глава госкорпорации напомнил, что СССР выступил сооснователем МАГАТЭ, а Россия на протяжении 70 лет поддерживает агентство как главную международную организацию в сфере мирного использования атомной энергии.
Особое внимание на стенде уделено малой атомной энергетике - направлению, в котором Россия обладает многолетним практическим опытом. На экспозиции также представлены проекты плавучих энергоблоков и малых модульных реакторов.
Так, например, отмечается, что уже более шести лет надежно работает единственная в мире плавучая АЭС "Академик Ломоносов". Отдельное направление экспозиции - использование атомной энергии для обеспечения крупных центров обработки данных.
"Только что открыл российскую экспозицию "Росатома" на Генеральной конференции МАГАТЭ. В этом году основное внимание на стенде уделено плавучим атомным электростанциям и малым модульным реакторам - двум направлениям, которые вызывают все больший интерес по мере того, как страны ищут новые способы использования атомной энергии", - написал Гросси в соцсети Х.