https://1prime.ru/20260914/rossija-873279388.html

На стенде "Росатома" в Вене открылась российская экспозиция

На стенде "Росатома" в Вене открылась российская экспозиция - 14.09.2026, ПРАЙМ

На стенде "Росатома" в Вене открылась российская экспозиция

Ключевые технологии и решения "Росатома" представлены на стенде России, который открылся на полях 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, сообщило... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T16:32+0300

2026-09-14T16:32+0300

2026-09-14T16:36+0300

технологии

россия

вена

рафаэль гросси

алексей лихачев

магатэ

росатом

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873279388.jpg?1789392972

ВЕНА, 14 сен - ПРАЙМ. Ключевые технологии и решения "Росатома" представлены на стенде России, который открылся на полях 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, сообщило российское постпредство при международных организациях в Вене. "На полях 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ состоялось торжественное открытие стенда Российской Федерации", - сообщило постпредство. В церемонии открытия приняли участие генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Глава госкорпорации напомнил, что СССР выступил сооснователем МАГАТЭ, а Россия на протяжении 70 лет поддерживает агентство как главную международную организацию в сфере мирного использования атомной энергии. Особое внимание на стенде уделено малой атомной энергетике - направлению, в котором Россия обладает многолетним практическим опытом. На экспозиции также представлены проекты плавучих энергоблоков и малых модульных реакторов. Так, например, отмечается, что уже более шести лет надежно работает единственная в мире плавучая АЭС "Академик Ломоносов". Отдельное направление экспозиции - использование атомной энергии для обеспечения крупных центров обработки данных. "Только что открыл российскую экспозицию "Росатома" на Генеральной конференции МАГАТЭ. В этом году основное внимание на стенде уделено плавучим атомным электростанциям и малым модульным реакторам - двум направлениям, которые вызывают все больший интерес по мере того, как страны ищут новые способы использования атомной энергии", - написал Гросси в соцсети Х.

вена

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, вена, рафаэль гросси, алексей лихачев, магатэ, росатом