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В России стартовал национальный этап конкурса женских проектов в АТЭС

В России стартовал национальный этап конкурса женских проектов в АТЭС - 14.09.2026, ПРАЙМ

В России стартовал национальный этап конкурса женских проектов в АТЭС

В России стартовал национальный этап ХI Международного конкурса лучших женских проектов в АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество), сообщила... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T17:42+0300

2026-09-14T17:42+0300

2026-09-14T17:42+0300

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МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. В России стартовал национальный этап ХI Международного конкурса лучших женских проектов в АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество), сообщила сенатор, председатель Совета Евразийского женского форума (ЕЖФ) Галина Карелова. "Совет Евразийского женского форума совместно с министерством экономического развития РФ и комитетом по развитию женского предпринимательства "Опоры России" объявили о старте национального отборочного этапа ХI Международного конкурса лучших женских проектов в АТЭС "APEC BEST AWARD", - сообщила Карелова. Ее слова приводит официальный канал Совфеда на платформе Макс. Конкурс традиционно проводится при поддержке министерства иностранных дел РФ в преддверии саммита АТЭС. "Приоритеты конкурса... соответствуют приоритетам форума. Это открытость, инновации, сотрудничество. Понятия, неотделимые от традиций и принципов "APEC BEST AWARD", который проводится уже 10 лет", — отметила Карелова. Сенатор уточнила, что за эти годы в нем приняли участие более двух тысяч предпринимателей и руководителей предприятий, выросла роль конкурса в развитии международного взаимодействия женщин, в основе которого — доверие, партнерство и созидание. "Миссия конкурса также важна и для развития экономик АТЭС, поскольку он направлен на популяризацию деятельности женщин в сфере малого и среднего бизнеса, повышение их занятости, продвижение инновационных практик в странах АТЭС", - добавила политик. Карелова рассказала, что в этом году в конкурсе семь номинаций: лучший проект АТЭС; проект международного сотрудничества в АТЭС; проект по развитию человеческого капитала; инновационный проект в области цифровых технологий и ИИ; проект креативной экономики; проект по сохранению культуры коренных народов, отдаленных и сельских районов; конкурс топ-менеджеров. К участию в мероприятии приглашаются женщины-собственники предприятий микро-, малого или среднего бизнеса, владеющие долей не менее 50%, а также женщины-руководители предприятий МСП. Общее требование — предприятие должно быть безубыточным, работать на рынке не менее двух лет, представлять потенциально тиражируемую и устойчивую бизнес-модель. Среди критериев оценки проектов — актуальность для национальной экономики, масштаб, социальный эффект проекта, потенциал роста. "Я желаю всем участникам конкурса "APEC BEST AWARD" удачи. Его победителей мы ждем на V Евразийском женском форуме, который пройдет осенью 2027 года в Санкт-Петербурге", — отметила Карелова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, атэс, опора россии, мид рф