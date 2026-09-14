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Россия и Таиланд обсудили перспективы энергетического сотрудничества - 14.09.2026, ПРАЙМ
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Россия и Таиланд обсудили перспективы энергетического сотрудничества
Россия и Таиланд обсудили перспективы энергетического сотрудничества - 14.09.2026, ПРАЙМ
Россия и Таиланд обсудили перспективы энергетического сотрудничества
Замминистра энергетики России Роман Маршавин и министр энергетики Таиланда Аканат Промпхан обсудили перспективы расширения энергетического сотрудничества стран, | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T20:07+0300
2026-09-14T20:14+0300
газ
россия
таиланд
нигерия
ливия
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Замминистра энергетики России Роман Маршавин и министр энергетики Таиланда Аканат Промпхан обсудили перспективы расширения энергетического сотрудничества стран, в частности в газовой сфере, сообщило Минэнерго РФ. Маршавин принял участие в международной выставке-конференции Gastech, посвященной развитию газовой отрасли, технологиям СПГ и глобальном энергопереходу. "На "полях" мероприятия при участии крупнейших российских и таиландских компаний состоялись переговоры с министром энергетики Королевства Таиланд Аканатом Промпханом. В ходе встречи были рассмотрены перспективы расширения российско-таиландского энергетического сотрудничества в газовой сфере", - говорится в сообщении российского министерства. Маршавин, слова которого приводятся в релизе Минэнерго РФ, отметил, что Россия готова и далее развивать взаимовыгодное энергетическое сотрудничество, в том числе по линии поставок энергоресурсов, реализации инфраструктурных проектов и технологического взаимодействия. Также в российском министерстве добавили, что в рамках мероприятия были проведены переговоры с генсеком Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) - Филиппом Мшелбилой, государственным министром нефтегазовых ресурсов Нигерии - Экперикпе Экпо, министром нефти и газа Ливии - Халифом Абдулсадеком, генсеком Международного энергетического форума - Джассимом Альширави, а также председателем Африканской энергетической палаты - ЭнДжей Аюком.
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газ, россия, таиланд, нигерия, ливия
Газ, РОССИЯ, ТАИЛАНД, Нигерия, ЛИВИЯ
20:07 14.09.2026 (обновлено: 20:14 14.09.2026)
 
Россия и Таиланд обсудили перспективы энергетического сотрудничества

Минэнерго: Россия и Таиланд обсудили перспективы расширения сотрудничества в газовой сфере

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Замминистра энергетики России Роман Маршавин и министр энергетики Таиланда Аканат Промпхан обсудили перспективы расширения энергетического сотрудничества стран, в частности в газовой сфере, сообщило Минэнерго РФ.
Маршавин принял участие в международной выставке-конференции Gastech, посвященной развитию газовой отрасли, технологиям СПГ и глобальном энергопереходу.
"На "полях" мероприятия при участии крупнейших российских и таиландских компаний состоялись переговоры с министром энергетики Королевства Таиланд Аканатом Промпханом. В ходе встречи были рассмотрены перспективы расширения российско-таиландского энергетического сотрудничества в газовой сфере", - говорится в сообщении российского министерства.
Маршавин, слова которого приводятся в релизе Минэнерго РФ, отметил, что Россия готова и далее развивать взаимовыгодное энергетическое сотрудничество, в том числе по линии поставок энергоресурсов, реализации инфраструктурных проектов и технологического взаимодействия.
Также в российском министерстве добавили, что в рамках мероприятия были проведены переговоры с генсеком Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) - Филиппом Мшелбилой, государственным министром нефтегазовых ресурсов Нигерии - Экперикпе Экпо, министром нефти и газа Ливии - Халифом Абдулсадеком, генсеком Международного энергетического форума - Джассимом Альширави, а также председателем Африканской энергетической палаты - ЭнДжей Аюком.
 
ГазРОССИЯТАИЛАНДНигерияЛИВИЯ
 
 
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